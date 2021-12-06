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Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.12.2021
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы
Европе в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:24
2021-12-06T19:24
2021-12-06T23:25
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Для комфортного прохождения зимнего сезона в газохранилищах, включая европейские газохранилища "Газпрома", не хватает около 15 миллиардов кубометров газа", — отметил он."Газпром" 6 декабря сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.Запасы газа в Европе с 1 октября по 1 декабря сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, отметил Маринченко. Это больше, чем в среднем за последние восемь лет, когда забирали около пяти миллиардов кубометров."Проблема с низким уровнем заполненности газохранилищ, таким образом, не решилась", — указал эксперт.На 1 декабря ПХГ оказались наполненными на 67 процентов (за последние восемь лет в среднем было 83 процента), уточнил он.Многое будет зависеть от того, удастся ли поставщикам, России прежде всего, оперативно увеличить поставки в случае сильного роста спроса, заключил аналитик.На Украине газа впритык, но должно хватить при обычной зиме, считает Маринченко.По его словам, украинские газохранилища заполнены только на 36 процентов — при среднем показателе около 55 процентов за последние восемь лет."Газпром" 1 декабря заявил, что запасы топлива в украинских ПХГ ниже величины прошлого года на 38,7 процента, или на 10,3 миллиарда кубометров, и уже приближаются к отметке начала закачки.
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экономика, в мире, природный газ, украина, европа, укртрансгаз, газпром, fitch ratings, дмитрий маринченко, россия
19:24 06.12.2021 (обновлено: 23:25 06.12.2021)
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы
Fitch: Европе и Украине в случае нетипично холодной зимы может не хватить газа в ПХГ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе
в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко
.
"Для комфортного прохождения зимнего сезона в газохранилищах, включая европейские газохранилища "Газпрома
", не хватает около 15 миллиардов кубометров газа", — отметил он.
"Газпром" 6 декабря сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.
Запасы газа в Европе с 1 октября по 1 декабря сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, отметил Маринченко. Это больше, чем в среднем за последние восемь лет, когда забирали около пяти миллиардов кубометров.
"Проблема с низким уровнем заполненности газохранилищ, таким образом, не решилась", — указал эксперт.
На 1 декабря ПХГ оказались наполненными на 67 процентов (за последние восемь лет в среднем было 83 процента), уточнил он.
Многое будет зависеть от того, удастся ли поставщикам, России
прежде всего, оперативно увеличить поставки в случае сильного роста спроса, заключил аналитик.
На Украине
газа впритык, но должно хватить при обычной зиме, считает Маринченко.
"Но это при условии, что Украина продолжит закупать газ у европейских трейдеров по текущим, крайне высоким спотовым ценам. В случае нетипично холодной зимы вероятность физической нехватки газа на Украине довольно велика", — пояснил он.
По его словам, украинские газохранилища заполнены только на 36 процентов — при среднем показателе около 55 процентов за последние восемь лет.
"Газпром" 1 декабря заявил, что запасы топлива в украинских ПХГ ниже величины прошлого года на 38,7 процента, или на 10,3 миллиарда кубометров, и уже приближаются к отметке начала закачки.