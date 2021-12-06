Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.12.2021
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы
Европе в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:24
2021-12-06T23:25
экономика
в мире
природный газ
украина
европа
укртрансгаз
газпром
fitch ratings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:135:3077:1865_1920x0_80_0_0_cef25e905b64ed545fc8e83eb438fed8.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Для комфортного прохождения зимнего сезона в газохранилищах, включая европейские газохранилища "Газпрома", не хватает около 15 миллиардов кубометров газа", — отметил он."Газпром" 6 декабря сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.Запасы газа в Европе с 1 октября по 1 декабря сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, отметил Маринченко. Это больше, чем в среднем за последние восемь лет, когда забирали около пяти миллиардов кубометров."Проблема с низким уровнем заполненности газохранилищ, таким образом, не решилась", — указал эксперт.На 1 декабря ПХГ оказались наполненными на 67 процентов (за последние восемь лет в среднем было 83 процента), уточнил он.Многое будет зависеть от того, удастся ли поставщикам, России прежде всего, оперативно увеличить поставки в случае сильного роста спроса, заключил аналитик.На Украине газа впритык, но должно хватить при обычной зиме, считает Маринченко.По его словам, украинские газохранилища заполнены только на 36 процентов — при среднем показателе около 55 процентов за последние восемь лет."Газпром" 1 декабря заявил, что запасы топлива в украинских ПХГ ниже величины прошлого года на 38,7 процента, или на 10,3 миллиарда кубометров, и уже приближаются к отметке начала закачки.
https://ria.ru/20211206/tseny-1762407580.html
https://ria.ru/20211206/gaz-1762394592.html
https://ria.ru/20211206/gaz-1762406153.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1f0b390832bd49ac72a18da0afb98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, природный газ, украина, европа, укртрансгаз, газпром, fitch ratings, дмитрий маринченко, россия
19:24 06.12.2021 (обновлено: 23:25 06.12.2021)
 
Европе и Украине предрекли нехватку газа из-за холодной зимы

Fitch: Европе и Украине в случае нетипично холодной зимы может не хватить газа в ПХГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европе в случае нетипично холодной зимы может недостать газа в подземных хранилищах, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Для комфортного прохождения зимнего сезона в газохранилищах, включая европейские газохранилища "Газпрома", не хватает около 15 миллиардов кубометров газа", — отметил он.
Одногривенная купюра горит на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
15:55
Украинцев предупредили о "космических" ценах на газ
"Газпром" 6 декабря сообщил, что из европейских ПХГ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году.
Запасы газа в Европе с 1 октября по 1 декабря сократились примерно на восемь миллиардов кубометров, отметил Маринченко. Это больше, чем в среднем за последние восемь лет, когда забирали около пяти миллиардов кубометров.
"Проблема с низким уровнем заполненности газохранилищ, таким образом, не решилась", — указал эксперт.
На 1 декабря ПХГ оказались наполненными на 67 процентов (за последние восемь лет в среднем было 83 процента), уточнил он.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
15:00
Европа забрала около четверти запасов газа из подземных хранилищ
Многое будет зависеть от того, удастся ли поставщикам, России прежде всего, оперативно увеличить поставки в случае сильного роста спроса, заключил аналитик.
На Украине газа впритык, но должно хватить при обычной зиме, считает Маринченко.

"Но это при условии, что Украина продолжит закупать газ у европейских трейдеров по текущим, крайне высоким спотовым ценам. В случае нетипично холодной зимы вероятность физической нехватки газа на Украине довольно велика", — пояснил он.

По его словам, украинские газохранилища заполнены только на 36 процентов — при среднем показателе около 55 процентов за последние восемь лет.
"Газпром" 1 декабря заявил, что запасы топлива в украинских ПХГ ниже величины прошлого года на 38,7 процента, или на 10,3 миллиарда кубометров, и уже приближаются к отметке начала закачки.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
15:49
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаЕвропаУкртрансгазГазпромFitch RatingsДмитрий МаринченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над Крымом
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
Лента новостейМолния
Блинкен и Зеленский обсудили "украинский суверенитет" над КрымомВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов