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На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза - РИА Новости, 06.12.2021
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза
Импортный газ на Украине за год повысился в цене в четыре раза, сообщило Министерство экономики страны. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:49
2021-12-06T18:13
экономика
в мире
природный газ
украина
министерство экономического развития украины
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Импортный газ на Украине за год повысился в цене в четыре раза, сообщило Министерство экономики страны."Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021-го, которая составляет 19261,6 гривны, или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", — сказали в ведомстве. При этом в ноябре прошлого года топливо стоило в среднем 182,5 доллара за тысячу кубометров. В декабре "Газпром" сообщил, что газовые запасы в украинских хранилищах уже приближаются к отметке начала закачки. Резервы сократились на 38,7 процента (на 10,3 миллиарда кубометров) по сравнению с 2020 годом, указали в компании. Как следует из данных "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ государства), ПХГ в этом году начали заполнять в конце апреля, тогда в них было 15,29 миллиарда кубометров топлива. В сезон отбора, который наступил в октябре, запасы составили 18,9 миллиарда кубометров. По состоянию на 29 ноября Украина располагает 16,26 миллиарда кубометров.В Верховной раде не исключили, что Киеву придется обратиться к России для закупки газа в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20211204/gaz-1762197515.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, министерство экономического развития украины
15:49 06.12.2021 (обновлено: 18:13 06.12.2021)
 
На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

Импортный газ на Украине за год подорожал до 730,6 доллара за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Импортный газ на Украине за год повысился в цене в четыре раза, сообщило Министерство экономики страны.
"Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021-го, которая составляет 19261,6 гривны, или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", — сказали в ведомстве.
При этом в ноябре прошлого года топливо стоило в среднем 182,5 доллара за тысячу кубометров.
В декабре "Газпром" сообщил, что газовые запасы в украинских хранилищах уже приближаются к отметке начала закачки. Резервы сократились на 38,7 процента (на 10,3 миллиарда кубометров) по сравнению с 2020 годом, указали в компании.
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Как следует из данных "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ государства), ПХГ в этом году начали заполнять в конце апреля, тогда в них было 15,29 миллиарда кубометров топлива. В сезон отбора, который наступил в октябре, запасы составили 18,9 миллиарда кубометров. По состоянию на 29 ноября Украина располагает 16,26 миллиарда кубометров.
В Верховной раде не исключили, что Киеву придется обратиться к России для закупки газа в ближайшие месяцы.
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