https://ria.ru/20211206/gaz-1762406153.html

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза - РИА Новости, 06.12.2021

На Украине импортный газ подорожал в четыре раза

Импортный газ на Украине за год повысился в цене в четыре раза, сообщило Министерство экономики страны. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:49

2021-12-06T15:49

2021-12-06T18:13

экономика

в мире

природный газ

украина

министерство экономического развития украины

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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Импортный газ на Украине за год повысился в цене в четыре раза, сообщило Министерство экономики страны."Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021-го, которая составляет 19261,6 гривны, или 730,6 доллара США за одну тысячу метров кубических", — сказали в ведомстве. При этом в ноябре прошлого года топливо стоило в среднем 182,5 доллара за тысячу кубометров. В декабре "Газпром" сообщил, что газовые запасы в украинских хранилищах уже приближаются к отметке начала закачки. Резервы сократились на 38,7 процента (на 10,3 миллиарда кубометров) по сравнению с 2020 годом, указали в компании. Как следует из данных "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ государства), ПХГ в этом году начали заполнять в конце апреля, тогда в них было 15,29 миллиарда кубометров топлива. В сезон отбора, который наступил в октябре, запасы составили 18,9 миллиарда кубометров. По состоянию на 29 ноября Украина располагает 16,26 миллиарда кубометров.В Верховной раде не исключили, что Киеву придется обратиться к России для закупки газа в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20211204/gaz-1762197515.html

https://ria.ru/20211130/gaz-1761428089.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, министерство экономического развития украины