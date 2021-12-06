https://ria.ru/20211206/gaz-1762358214.html

В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме

В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме - РИА Новости, 06.12.2021

В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме

Семья из трех человек, включая ребенка, погибла, отравившись угарным газом в частном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:45

2021-12-06T12:45

2021-12-06T13:03

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Семья из трех человек, включая ребенка, погибла, отравившись угарным газом в частном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).Следователи осмотрели газовое оборудование, вентиляционные каналы и изъяли документацию об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области, ведомство "взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом".

https://ria.ru/20211203/proverka-1761953416.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия