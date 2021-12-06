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В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме
В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме - РИА Новости, 06.12.2021
В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме
Семья из трех человек, включая ребенка, погибла, отравившись угарным газом в частном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:45
2021-12-06T13:03
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Семья из трех человек, включая ребенка, погибла, отравившись угарным газом в частном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).Следователи осмотрели газовое оборудование, вентиляционные каналы и изъяли документацию об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области, ведомство "взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом".
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:45 06.12.2021 (обновлено: 13:03 06.12.2021)
 
В Ростове-на-Дону три человека погибли от отравления газом в частном доме

Семья из трех человек погибла, отравившись газом в частном доме в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек – РИА Новости. Семья из трех человек, включая ребенка, погибла, отравившись угарным газом в частном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"По данным следствия, днем 5 декабря 2021 года в доме, расположенном по переулку Вольный, обнаружены тела 61-летнего хозяина домовладения, его 45-летней супруги и их пятилетнего сына с признаками отравления угарным газом", - сказал он.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следователи осмотрели газовое оборудование, вентиляционные каналы и изъяли документацию об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области, ведомство "взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом".
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 09:07
В Якутии проведут проверку после отравления десяти человек угарным газом
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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