https://ria.ru/20211206/fok-1762345502.html

Еще один ФОК ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Еще один ФОК ввели в эксплуатацию в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2021

Еще один ФОК ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа ввели в эксплуатацию в Подмосковье, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:12

2021-12-06T12:12

2021-12-06T12:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа ввели в эксплуатацию в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя."Выдано разрешение на ввод. В ближайшие дни планируется открытие", - сообщили в пресс-службе.Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном представляет собой двухэтажное здание общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Помимо бассейна, ФОК включает в себя душевые, раздевалки, тренерские, тренажерный зал, кабинет врача, а также административные и технические помещения.На прилегающей территории обустроена парковка для автомобилей, места для отдыха, выполнено комплексное озеленение.

https://ria.ru/20211206/podmoskove-1762340869.html

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