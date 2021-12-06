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США могут убедить страны ЕС в "опасности" России для Украины, заявили в ДНР
США могут убедить страны ЕС в "опасности" России для Украины, заявили в ДНР - РИА Новости, 06.12.2021
США могут убедить страны ЕС в "опасности" России для Украины, заявили в ДНР
США могут убедить страны Евросоюза в якобы опасности со стороны РФ для Украины, считает депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:22
2021-12-06T16:22
в мире
киев
сша
нато
владислав бердичевский
алексей резников
россия
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. США могут убедить страны Евросоюза в якобы опасности со стороны РФ для Украины, считает депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила что США снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными" и убедили их в том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину."США могут убедить своих вассалов когда угодно, в чем угодно и в любой форме. Здравые европейские политики понимают, что их пытаются втянуть в этот конфликт и, что в случае войны на месте их стран останется выжженное поле. Поэтому они пытаются всё это отсрочить. Но США, как настоящий хозяин, убеждают их в том, что именно Россия пытается вторгнуться на Украину, хотя никаких признаков и обстоятельств для этого у России нет", - сказал Бердичевский РИА Новости.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании России. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории - суверенное право.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/lukashenko-1762358556.html
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в мире, киев, сша, нато, владислав бердичевский, алексей резников, россия
16:22 06.12.2021
 
США могут убедить страны ЕС в "опасности" России для Украины, заявили в ДНР

Депутат ДНР Бердичевский заявил, что США могут убедить ЕС в "опасности" России для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. США могут убедить страны Евросоюза в якобы опасности со стороны РФ для Украины, считает депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила что США снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными" и убедили их в том, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
12:46В мире
Лукашенко объяснил, зачем России приписывают планы "вторжения" на Украину
"США могут убедить своих вассалов когда угодно, в чем угодно и в любой форме. Здравые европейские политики понимают, что их пытаются втянуть в этот конфликт и, что в случае войны на месте их стран останется выжженное поле. Поэтому они пытаются всё это отсрочить. Но США, как настоящий хозяин, убеждают их в том, что именно Россия пытается вторгнуться на Украину, хотя никаких признаков и обстоятельств для этого у России нет", - сказал Бердичевский РИА Новости.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании России. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о скоплении войск РФ возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории - суверенное право.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
15:39
Китайцы обвинили Украину в подготовке войны с Россией
 
В миреКиевСШАНАТОВладислав БердичевскийАлексей РезниковРоссия
 
 
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