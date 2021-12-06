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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211206/evraev-1762462105.html
Евраев обсудил с Мироновым перспективы сотрудничества
Евраев обсудил с Мироновым перспективы сотрудничества - РИА Новости, 06.12.2021
Евраев обсудил с Мироновым перспективы сотрудничества
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с руководителем партии "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, стороны... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:43
2021-12-06T20:43
ярославская область
политика
ярославская область
николай бурляев
госдума рф
анатолий лисицын
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с руководителем партии "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, стороны договорились о сотрудничестве на благо региона, сообщает областное правительство.Сообщается, что в понедельник Михаил Евраев и Сергей Миронов провели двустороннюю встречу, а также расширенную, в которой приняли участие депутаты Госдумы от партии эсеров Анатолий Грешневиков, Анатолий Лисицын и Николай Бурляев. Участники обсудили ряд вопросов, касающихся развития региона.Михаил Евраев, открывая встречу, поблагодарил Сергея Миронова за внимание к Ярославской области. Врио губернатора отметил, что у исполнительной и законодательной власти общая задача – работать для развития региона и улучшения качества жизни людей."Госдума сформирована из представителей разных политических сил. Неважно, какой партийный билет у вас есть, какого цвета символика партии, главное – выполнять взятые обязательства, делами оправдывать доверие людей", – подчеркнул Михаил Евраев.Сергей Миронов озвучил готовность оказывать содействие правительству Ярославской области в решении важных вопросов социально-экономического развития региона."Впереди большая созидательная и совместная работа. Я уверен, что… наша общая задача – работать на благо жителей Ярославской области, на то, чтобы Ярославская область процветала", - сказал Миронов, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.
https://ria.ru/20211103/evraev-1757619063.html
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политика, ярославская область, николай бурляев, госдума рф, анатолий лисицын, михаил евраев, россия, партия "справедливая россия - за правду"
20:43 06.12.2021
 
Евраев обсудил с Мироновым перспективы сотрудничества

Врио главы Ярославской области Евраев провел рабочую встречу с лидером эсеров Мироновым

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев
Заместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с руководителем партии "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым, стороны договорились о сотрудничестве на благо региона, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в понедельник Михаил Евраев и Сергей Миронов провели двустороннюю встречу, а также расширенную, в которой приняли участие депутаты Госдумы от партии эсеров Анатолий Грешневиков, Анатолий Лисицын и Николай Бурляев. Участники обсудили ряд вопросов, касающихся развития региона.
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Михаил Евраев, открывая встречу, поблагодарил Сергея Миронова за внимание к Ярославской области. Врио губернатора отметил, что у исполнительной и законодательной власти общая задача – работать для развития региона и улучшения качества жизни людей.
"Госдума сформирована из представителей разных политических сил. Неважно, какой партийный билет у вас есть, какого цвета символика партии, главное – выполнять взятые обязательства, делами оправдывать доверие людей", – подчеркнул Михаил Евраев.
Сергей Миронов озвучил готовность оказывать содействие правительству Ярославской области в решении важных вопросов социально-экономического развития региона.
"Впереди большая созидательная и совместная работа. Я уверен, что… наша общая задача – работать на благо жителей Ярославской области, на то, чтобы Ярославская область процветала", - сказал Миронов, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.
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Ярославская областьПолитикаЯрославская областьНиколай БурляевГосдума РФАнатолий ЛисицынМихаил ЕвраевРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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