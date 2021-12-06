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Глава ФСВТС назвал методику SIPRI по подсчету экспорта оружия неточной
Глава ФСВТС назвал методику SIPRI по подсчету экспорта оружия неточной - РИА Новости, 06.12.2021
Глава ФСВТС назвал методику SIPRI по подсчету экспорта оружия неточной
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) использует неточную методику при оценке оружейного экспорта, директор Федеральной службы по... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:10
2021-12-06T15:10
2021-12-06T15:29
технологии
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
россия
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) использует неточную методику при оценке оружейного экспорта, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Так он прокомментировал публикацию SIPRI, где утверждается, что продажи российских вооружений падают третий год подряд. По его словам, методика шведского института является их собственной оценкой, не отражающей реальной картины."Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта", — сказал Шугаев.Глава ФСВТС добавил, что центр использует только открытые данные, которые не могут являться полными – они практически не учитывают такие статьи экспорта, как поставку запчастей и оказание услуг по обслуживанию техники."Кроме того, сотрудники SIPRI — все-таки представители западных институтов, и поэтому без политической составляющей обойтись не могут. Время такое", — подчеркнул он.Он призвал не придавать большого значения публикации института, чтобы не рекламировать SIPRI и не повышать рейтинги.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. Этот аналитический центр изучает конфликты и занимается анализом контроля над вооружениями и разоружением.
https://ria.ru/20211118/drony-1759564454.html
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технологии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия
15:10 06.12.2021 (обновлено: 15:29 06.12.2021)
Глава ФСВТС назвал методику SIPRI по подсчету экспорта оружия неточной
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев назвал методику SIPRI по подсчету экспорта оружия неточной
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) использует неточную методику при оценке оружейного экспорта, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
.
Так он прокомментировал публикацию SIPRI, где утверждается, что продажи российских вооружений падают третий год подряд. По его словам, методика шведского института является их собственной оценкой, не отражающей реальной картины.
"Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта", — сказал Шугаев.
Глава ФСВТС
добавил, что центр использует только открытые данные, которые не могут являться полными – они практически не учитывают такие статьи экспорта, как поставку запчастей и оказание услуг по обслуживанию техники.
"Кроме того, сотрудники SIPRI — все-таки представители западных институтов, и поэтому без политической составляющей обойтись не могут. Время такое", — подчеркнул он.
Он призвал не придавать большого значения публикации института, чтобы не рекламировать SIPRI и не повышать рейтинги.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. Этот аналитический центр изучает конфликты и занимается анализом контроля над вооружениями и разоружением.