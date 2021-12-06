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Тверская область
https://ria.ru/20211206/dramteatr-1762424195.html
В Вышневолоцком драмтеатре Тверской области обновили оборудование
В Вышневолоцком драмтеатре Тверской области обновили оборудование - РИА Новости, 06.12.2021
В Вышневолоцком драмтеатре Тверской области обновили оборудование
В Вышневолоцком областном драматическом театре Тверской области, который 6 декабря отмечает свое 125-летие, обновили оборудование в рамках областной программы... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:27
2021-12-06T17:27
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. В Вышневолоцком областном драматическом театре Тверской области, который 6 декабря отмечает свое 125-летие, обновили оборудование в рамках областной программы развития культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.Закуплены мобильное мультимедийное оборудование, лазерный видеопроектор, экран прямой проекции, обновлено оборудование для сцены, швейного и столярного цехов. Также для нужд театра приобретен необходимый для гастролей автобус.В рамках областной программы "Охрана объектов культурного наследия" в Вышневолоцком театре предполагается провести ремонт фасада и мягкой кровли, а также обновить автоматическую систему пожаротушения."Все эти годы театр объединяет ценителей драматического искусства. Продуманная репертуарная политика, уважение к зрителю и верность традициям русской сцены – залог успеха и авторитета Вышневолоцкого театра. Уверен, что успешное участие в федеральных проектах позволит вам выйти на новый творческий уровень и вписать новые страницы в театральную летопись Верхневолжья", – говорится в поздравлении губернатора области Игоря РудениВышневолоцкий областной драматический театр – один из старейших провинциальных театров России. Он был создан в 1896 году по инициативе потомственного купца Николая Федорова. В послевоенные годы в каждом сезоне театр выпускал 18-20 новых постановок и показывал свыше 500 спектаклей в год. Гордостью Вышневолоцкого драмтеатра являются народные артисты РСФСР Олег Лелянов, Валентина Литвинова, Анатолий Иванов и другие.Сегодня Вышневолоцкий областной драматический театр представляет свои спектакли не только в Тверской области, но и за ее пределами – в Москве, Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, Великих Луках, Новомосковске, Дзержинске, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211202/verkhnevolzhe-1761874985.html
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игорь руденя
17:27 06.12.2021
 

В Вышневолоцком драмтеатре Тверской области обновили оборудование

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДраматический театр в городе Вышний Волочек
Драматический театр в городе Вышний Волочек - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТВЕРЬ, 6 дек – РИА Новости. В Вышневолоцком областном драматическом театре Тверской области, который 6 декабря отмечает свое 125-летие, обновили оборудование в рамках областной программы развития культуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Закуплены мобильное мультимедийное оборудование, лазерный видеопроектор, экран прямой проекции, обновлено оборудование для сцены, швейного и столярного цехов. Также для нужд театра приобретен необходимый для гастролей автобус.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 17:07Тверская область
В Верхневолжье возродят конкурс оперных певцов имени Сергея Лемешева
В рамках областной программы "Охрана объектов культурного наследия" в Вышневолоцком театре предполагается провести ремонт фасада и мягкой кровли, а также обновить автоматическую систему пожаротушения.
"Все эти годы театр объединяет ценителей драматического искусства. Продуманная репертуарная политика, уважение к зрителю и верность традициям русской сцены – залог успеха и авторитета Вышневолоцкого театра. Уверен, что успешное участие в федеральных проектах позволит вам выйти на новый творческий уровень и вписать новые страницы в театральную летопись Верхневолжья", – говорится в поздравлении губернатора области Игоря Рудени
Вышневолоцкий областной драматический театр – один из старейших провинциальных театров России. Он был создан в 1896 году по инициативе потомственного купца Николая Федорова. В послевоенные годы в каждом сезоне театр выпускал 18-20 новых постановок и показывал свыше 500 спектаклей в год. Гордостью Вышневолоцкого драмтеатра являются народные артисты РСФСР Олег Лелянов, Валентина Литвинова, Анатолий Иванов и другие.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:59Тверская область
В Бологое Тверской области установят стелу "Город трудовой доблести"
Сегодня Вышневолоцкий областной драматический театр представляет свои спектакли не только в Тверской области, но и за ее пределами – в Москве, Ярославле, Рыбинске, Угличе, Мышкине, Великих Луках, Новомосковске, Дзержинске, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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