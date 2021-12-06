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Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов
Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.12.2021
Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов
Замоскворецкий суд российской столицы отклонил иск телеканала "Дождь"* к Минюсту РФ, включившему его в список СМИ-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:12
2021-12-06T20:12
общество
журналистика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство юстиции рф (минюст россии)
тихон дзядко
дождь (телеканал)
россия
иноагенты
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд российской столицы отклонил иск телеканала "Дождь"* к Минюсту РФ, включившему его в список СМИ-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В удовлетворении исковых требований ООО Телеканал "Дождь"* отказано", - рассказал собеседник агентства.Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"*. Главный редактор канала Тихон Дзядко тогда заявил, что они будут оспаривать это решение через суд.Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также он получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.* СМИ, выполняющие функции иноагента.
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общество, журналистика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство юстиции рф (минюст россии), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия, иноагенты
20:12 06.12.2021
 
Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов

Суд в Москве отклонил иск телеканала "Дождь" к Минюсту о включении в список СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд российской столицы отклонил иск телеканала "Дождь"* к Минюсту РФ, включившему его в список СМИ-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В удовлетворении исковых требований ООО Телеканал "Дождь"* отказано", - рассказал собеседник агентства.
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Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"*. Главный редактор канала Тихон Дзядко тогда заявил, что они будут оспаривать это решение через суд.
Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также он получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
* СМИ, выполняющие функции иноагента.
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ОбществожурналистикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Тихон ДзядкоДождь (телеканал)Россияиноагенты
 
 
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