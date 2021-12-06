https://ria.ru/20211206/dozhd-1762457820.html

Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов

Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 06.12.2021

Суд счел законным включение телеканала "Дождь"* в список СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд российской столицы отклонил иск телеканала "Дождь"* к Минюсту РФ, включившему его в список СМИ-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:12

2021-12-06T20:12

2021-12-06T20:12

общество

журналистика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство юстиции рф (минюст россии)

тихон дзядко

дождь (телеканал)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд российской столицы отклонил иск телеканала "Дождь"* к Минюсту РФ, включившему его в список СМИ-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В удовлетворении исковых требований ООО Телеканал "Дождь"* отказано", - рассказал собеседник агентства.Министерство юстиции РФ в августе включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"*. Главный редактор канала Тихон Дзядко тогда заявил, что они будут оспаривать это решение через суд.Минюст России ранее разъяснил основания включения "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также он получал опосредованное финансирование из-за рубежа. В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.* СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211111/isk-1758659681.html

https://ria.ru/20211019/markirovka-1755248946.html

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общество, журналистика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство юстиции рф (минюст россии), тихон дзядко, дождь (телеканал), россия, иноагенты