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В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты - РИА Новости, 06.12.2021
В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
Президент США Джо Байден объявил четырехдневный траур в США в связи с кончиной политика Боба Доула, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T01:12
2021-12-06T01:12
2021-12-06T05:18
в мире
сша
джо байден
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил четырехдневный траур в США в связи с кончиной политика Боба Доула, сообщил Белый дом.Доул скончался в возрасте 98 лет, сообщил Фонд Элизабет Доул - его супруги, которая также является экс-сенатором.Байден распорядился, чтобы государственные флаги США были приспущены до заката солнца 9 декабря. Это распоряжение касается Белого дома, всех американских учреждений и официальных зданий, а также посольств, военных баз и кораблей.Боб Доул один раз выдвигался в вице-президенты и трижды баллотировался в президенты, в последний раз в 1996 году он бросил вызов демократу Биллу Клинтону в качестве официального кандидата республиканцев, но проиграл.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/pauell-1755054478.html
сша
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в мире, сша, джо байден, билл клинтон
01:12 06.12.2021 (обновлено: 05:18 06.12.2021)
В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
Президент США Байден объявил четырехдневный траур из-за смерти экс-сенатора Боба Доула