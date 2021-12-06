https://ria.ru/20211206/doul-1762306243.html

В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты

В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты - РИА Новости, 06.12.2021

В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты

Президент США Джо Байден объявил четырехдневный траур в США в связи с кончиной политика Боба Доула, сообщил Белый дом. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T01:12

2021-12-06T01:12

2021-12-06T05:18

в мире

сша

джо байден

билл клинтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762306218_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_583184064b6ac4d0d382ebeb8b8961c4.jpg

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил четырехдневный траур в США в связи с кончиной политика Боба Доула, сообщил Белый дом.Доул скончался в возрасте 98 лет, сообщил Фонд Элизабет Доул - его супруги, которая также является экс-сенатором.Байден распорядился, чтобы государственные флаги США были приспущены до заката солнца 9 декабря. Это распоряжение касается Белого дома, всех американских учреждений и официальных зданий, а также посольств, военных баз и кораблей.Боб Доул один раз выдвигался в вице-президенты и трижды баллотировался в президенты, в последний раз в 1996 году он бросил вызов демократу Биллу Клинтону в качестве официального кандидата республиканцев, но проиграл.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/pauell-1755054478.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, билл клинтон