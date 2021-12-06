https://ria.ru/20211206/dose-1762469784.html

Консорциум журналистов опубликовал "документы", связанные с "досье Пандоры"

Консорциум журналистов опубликовал "документы", связанные с "досье Пандоры" - РИА Новости, 06.12.2021

Консорциум журналистов опубликовал "документы", связанные с "досье Пандоры"

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть "документов", на основе которых собрано так называемое "досье Пандоры" о якобы... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:00

2021-12-06T22:00

2021-12-06T22:00

в мире

технологии

сша

абдалла ii

орасио картес

мило джуканович

"досье пандоры"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть "документов", на основе которых собрано так называемое "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров и предпринимателей к офшорным схемам."ICIJ и его партнеры стараются публиковать эти первоисточники вместе с материалами расследований, когда это возможно. Документы проверяются и редактируются там, где это необходимо, но содержат много информации и имеют решающее значение для отчетности ICIJ", - говорится на сайте консорциума журналистов-расследователей.Всего в понедельник на сайте консорциума опубликовано 118 файлов. Среди них, в том числе, копии паспортов, включая дипломатические, файлы якобы о владении собственностью, связанной с офшорными компаниями, документы о займах, а также бумаги, якобы подтверждающие связь ряда лиц напрямую с офшорами.Отмечается, что эти файлы являются "частью расследования по "досье Пандоры".В файлах упоминаются премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, король Иордании Абдалла II, экс-премьер Британии Тони Блэр, президент Черногории Мило Джуканович, глава Габона Али Бонго Ондимба, бывший премьер Ливана Хасан Диаб, экс-президент Парагвая Орасио Картес, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Большинство из них упоминались в ранее опубликованных материалах по "досье".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211004/ofshor-1753064686.html

https://ria.ru/20211030/metka-1757017780.html

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в мире, технологии, сша, абдалла ii, орасио картес, мило джуканович, "досье пандоры"