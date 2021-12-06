https://ria.ru/20211206/donbass-1762425984.html

В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе

В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2021

В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что для достижения мира в Донбассе... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:25

2021-12-06T17:25

2021-12-06T17:25

в мире

киев

москва

владимир зеленский

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

россия

владислав московский

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с Донецком и Луганском, а не с Москвой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся."Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. С нашей стороны регулярно звучат призывы к прямому диалогу, на что президент Украины и был готов в периоды своей избирательной компании. Так может быть пора выполнить это обещание?" - написал Московский в своем Telegram-канале.Он отметил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заблокированы Киевом. По мнению Московского, сейчас украинским властям нужно больше внимания уделять "не своим алогичным заявлениям и поступкам, а сконцентрироваться на предварительной проработке предложений республик, призванных покончить с бесконечным враньём украинского режима и его спекуляциями на тему безопасности в Донбассе".

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/dnr-1762424443.html

https://ria.ru/20211205/dnr-1762262948.html

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в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, россия, владислав московский