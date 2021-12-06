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В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе
В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе - РИА Новости, 06.12.2021
В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что для достижения мира в Донбассе... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:25
2021-12-06T17:25
в мире
киев
москва
владимир зеленский
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
россия
владислав московский
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с Донецком и Луганском, а не с Москвой.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся."Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. С нашей стороны регулярно звучат призывы к прямому диалогу, на что президент Украины и был готов в периоды своей избирательной компании. Так может быть пора выполнить это обещание?" - написал Московский в своем Telegram-канале.Он отметил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заблокированы Киевом. По мнению Московского, сейчас украинским властям нужно больше внимания уделять "не своим алогичным заявлениям и поступкам, а сконцентрироваться на предварительной проработке предложений республик, призванных покончить с бесконечным враньём украинского режима и его спекуляциями на тему безопасности в Донбассе".
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/dnr-1762424443.html
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в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, россия, владислав московский
17:25 06.12.2021
 
В ДНР назвали условие достижения мира в Донбассе

Пресс-секретарь делегации Московский призвал Украину вести прямой диалог с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с Донецком и Луганском, а не с Москвой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания Верховной раде Украины о внутреннем и внешнем положении дел в стране заявил, что без прямого диалога с РФ конфликт в Донбассе завершить не удастся.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
17:19В мире
Киев хочет сделать США заложником конфликта в Донбассе, заявили в ДНР
"Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. С нашей стороны регулярно звучат призывы к прямому диалогу, на что президент Украины и был готов в периоды своей избирательной компании. Так может быть пора выполнить это обещание?" - написал Московский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе заблокированы Киевом. По мнению Московского, сейчас украинским властям нужно больше внимания уделять "не своим алогичным заявлениям и поступкам, а сконцентрироваться на предварительной проработке предложений республик, призванных покончить с бесконечным враньём украинского режима и его спекуляциями на тему безопасности в Донбассе".
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 16:22
Пушилин рассказал, как ДНР защищается от украинских беспилотников
 
В миреКиевМоскваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладислав Московский
 
 
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