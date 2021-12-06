https://ria.ru/20211206/distant-1762366917.html
В МГУ разработали рекомендации по дистанционному обучению
В МГУ разработали рекомендации по дистанционному обучению - РИА Новости, 06.12.2021
В МГУ разработали рекомендации по дистанционному обучению
Переход на дистанционное образование стал предметом внимания психологов Московского государственного университета - они участвовали в разработке рекомендаций по РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:19
2021-12-06T13:19
2021-12-06T13:19
общество
виктор садовничий
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Переход на дистанционное образование стал предметом внимания психологов Московского государственного университета - они участвовали в разработке рекомендаций по образовательному процессу в данном формате, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий."Вызванный пандемией переход на дистанционное образование стал предметом профессионального внимания университетских психологов. Они участвовали в разработке рекомендаций для гармонизации образовательного процесса, которые были переведены на различные языки, были востребованы педагогами и психологами в разных странах", - сказал Садовничий на Международном Конгрессе "Психология – образованию".Он отметил, что специалистами факультета психологии и Российского психологического общества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России были разработаны "психологические термометры" для сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. С помощью таких "психологических термометров" можно самостоятельно в онлайн-формате измерить свою эмоциональную температуру и получить мгновенную обратную связь о мерах по самопомощи, поддержке от коллег, а также о необходимости обратиться за профессиональной психологической помощью.
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общество, виктор садовничий, россия
В МГУ разработали рекомендации по дистанционному обучению
Психологи из МГУ разработали рекомендации по дистанционному обучению
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Переход на дистанционное образование стал предметом внимания психологов Московского государственного университета - они участвовали в разработке рекомендаций по образовательному процессу в данном формате, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий
.
"Вызванный пандемией переход на дистанционное образование стал предметом профессионального внимания университетских психологов. Они участвовали в разработке рекомендаций для гармонизации образовательного процесса, которые были переведены на различные языки, были востребованы педагогами и психологами в разных странах", - сказал Садовничий на Международном Конгрессе "Психология – образованию".
Он отметил, что специалистами факультета психологии и Российского психологического общества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России были разработаны "психологические термометры" для сотрудников медицинских учреждений, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. С помощью таких "психологических термометров" можно самостоятельно в онлайн-формате измерить свою эмоциональную температуру и получить мгновенную обратную связь о мерах по самопомощи, поддержке от коллег, а также о необходимости обратиться за профессиональной психологической помощью.