https://ria.ru/20211206/diskoteka-1762470427.html

Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19

Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19

Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:06

2021-12-06T22:06

2021-12-06T22:55

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

жан кастекс

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ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс."Мы закроем дискотеки на четыре недели. Это мера будет введена начиная с пятницы и до начала января. Мы прибегаем к этому, поскольку вирус быстро распространяется среди молодых людей, даже прошедших вакцинацию, поскольку ношение масок затруднительно в таких заведениях ", - сказал Кастекс на пресс-конференции в понедельник.Глава правительства Франции отметил, что в последние дни ежедневный прирост заболевших COVID-19 составлял около 50 тысяч. Но несмотря на то, что число случаев заболевания снова очень высоко, ситуация отличается от той, что была года назад, подчеркнул Кастекс. Французы в своей массе прошли вакцинацию, указал он. "Были вакцинированы 52 миллиона французов, и это изменило расклад", - добавил он."Без вакцинации переполненность больниц была бы сравнимой со временем первой волны эпидемии. И меры по самоизоляции были бы уже введены. Этого сегодня нет и цель состоит в том, чтобы этого не произошло и завтра", - сказал премьер-министр.Вместе с тем глава правительства объявил об усилении санитарного протокола среди школьников младше 12 лет и начальных классах, где наблюдается быстрое распространение вируса. Правительство Франции также рассматривает возможность открыть вакцинацию для детей от 5 до 11 лет на добровольной основе.Кастекс также призывал обеспечить удаленную работу 2-3 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно.Власти Франции говорят о пятой волне эпидемии коронавируса в стране. Согласно данным минздрава, в понедельник во Франции было зафиксировано 11,3 тысячи случаев заболевания COVID-19. С момента начала эпидемии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.ии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.

https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html

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в мире, франция, коронавирус covid-19, жан кастекс