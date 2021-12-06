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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/diskoteka-1762470427.html
Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19
Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19
Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T22:06
2021-12-06T22:55
распространение коронавируса
в мире
франция
коронавирус covid-19
жан кастекс
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ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс."Мы закроем дискотеки на четыре недели. Это мера будет введена начиная с пятницы и до начала января. Мы прибегаем к этому, поскольку вирус быстро распространяется среди молодых людей, даже прошедших вакцинацию, поскольку ношение масок затруднительно в таких заведениях ", - сказал Кастекс на пресс-конференции в понедельник.Глава правительства Франции отметил, что в последние дни ежедневный прирост заболевших COVID-19 составлял около 50 тысяч. Но несмотря на то, что число случаев заболевания снова очень высоко, ситуация отличается от той, что была года назад, подчеркнул Кастекс. Французы в своей массе прошли вакцинацию, указал он. "Были вакцинированы 52 миллиона французов, и это изменило расклад", - добавил он."Без вакцинации переполненность больниц была бы сравнимой со временем первой волны эпидемии. И меры по самоизоляции были бы уже введены. Этого сегодня нет и цель состоит в том, чтобы этого не произошло и завтра", - сказал премьер-министр.Вместе с тем глава правительства объявил об усилении санитарного протокола среди школьников младше 12 лет и начальных классах, где наблюдается быстрое распространение вируса. Правительство Франции также рассматривает возможность открыть вакцинацию для детей от 5 до 11 лет на добровольной основе.Кастекс также призывал обеспечить удаленную работу 2-3 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно.Власти Франции говорят о пятой волне эпидемии коронавируса в стране. Согласно данным минздрава, в понедельник во Франции было зафиксировано 11,3 тысячи случаев заболевания COVID-19. С момента начала эпидемии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.ии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.
https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html
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в мире, франция, коронавирус covid-19, жан кастекс
22:06 06.12.2021 (обновлено: 22:55 06.12.2021)
 
Во Франции дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19

Премьер Франции Жан-Кастекс заявил, что дискотеки закроются с 10 декабря из-за COVID-19

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМеждународная акция "Час Земли" за рубежом
Международная акция Час Земли за рубежом - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 6 дек – РИА Новости. Дискотеки во Франции будут закрыты с 10 декабря на четыре недели из-за пятой волны эпидемии коронавируса, сообщил премьер-министр Франции Жан-Кастекс.
"Мы закроем дискотеки на четыре недели. Это мера будет введена начиная с пятницы и до начала января. Мы прибегаем к этому, поскольку вирус быстро распространяется среди молодых людей, даже прошедших вакцинацию, поскольку ношение масок затруднительно в таких заведениях ", - сказал Кастекс на пресс-конференции в понедельник.
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Глава правительства Франции отметил, что в последние дни ежедневный прирост заболевших COVID-19 составлял около 50 тысяч. Но несмотря на то, что число случаев заболевания снова очень высоко, ситуация отличается от той, что была года назад, подчеркнул Кастекс. Французы в своей массе прошли вакцинацию, указал он. "Были вакцинированы 52 миллиона французов, и это изменило расклад", - добавил он.
"Без вакцинации переполненность больниц была бы сравнимой со временем первой волны эпидемии. И меры по самоизоляции были бы уже введены. Этого сегодня нет и цель состоит в том, чтобы этого не произошло и завтра", - сказал премьер-министр.
Вместе с тем глава правительства объявил об усилении санитарного протокола среди школьников младше 12 лет и начальных классах, где наблюдается быстрое распространение вируса. Правительство Франции также рассматривает возможность открыть вакцинацию для детей от 5 до 11 лет на добровольной основе.
Кастекс также призывал обеспечить удаленную работу 2-3 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно.
Власти Франции говорят о пятой волне эпидемии коронавируса в стране. Согласно данным минздрава, в понедельник во Франции было зафиксировано 11,3 тысячи случаев заболевания COVID-19. С момента начала эпидемии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.ии от последствий коронавируса в стране скончались более 113 тысяч человек.
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