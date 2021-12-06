https://ria.ru/20211206/dialog-1762439656.html

Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США

Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США - РИА Новости, 06.12.2021

Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США

Хотя отношения РФ и США находятся в очень печальном состоянии, на ряде направлений есть оживление и диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:21

2021-12-06T18:21

2021-12-06T18:34

в мире

сша

дмитрий песков

россия

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Хотя отношения РФ и США находятся в очень печальном состоянии, на ряде направлений есть оживление и диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи в формате видеоконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."И хотя все-таки наши двухсторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление на каких-то направлениях, начинается диалог. Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позициях, договоренностям, но, тем не менее, это общение, оно всегда лучше", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20211206/peregovory-1762422142.html

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в мире, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, джо байден