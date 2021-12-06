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Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США
Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США - РИА Новости, 06.12.2021
Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США
Хотя отношения РФ и США находятся в очень печальном состоянии, на ряде направлений есть оживление и диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:21
2021-12-06T18:21
2021-12-06T18:34
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Хотя отношения РФ и США находятся в очень печальном состоянии, на ряде направлений есть оживление и диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии встречи в формате видеоконференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."И хотя все-таки наши двухсторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление на каких-то направлениях, начинается диалог. Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позициях, договоренностям, но, тем не менее, это общение, оно всегда лучше", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, джо байден
18:21 06.12.2021 (обновлено: 18:34 06.12.2021)
Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США
Пресс-секретарь президента Песков отметил оживление и диалог в отношениях с США