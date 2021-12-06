https://ria.ru/20211206/diagnostika-1762418879.html
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 06.12.2021
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Краснодарский край в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году планирует дооснастить 17 больниц региона для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:52
2021-12-06T16:52
2021-12-06T16:52
краснодарский край
общество
медицина
здравоохранение
краснодарский край
анапа
новороссийск
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190204_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_5cd537e45320d585b599d3fe3cfff779.jpg
КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году планирует дооснастить 17 больниц региона для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает краевая администрация."В регионе продолжат реализацию регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Общее финансирование направления на следующий год составит свыше 850 миллионов рублей", - говорится в сообщенииКак уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, более 520 миллионов рублей будут выделены на закупку 23 единиц медицинского оборудования, в том числе двух ангиографических комплексов и семи компьютерных томографов."Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности, их качественная своевременная диагностика и лечение имеет первостепенное значение", - отметил министр здравоохранения.По данным краевых властей, новейшее оборудование получат краевые медучреждения – больницы №1 и №2, больница скорой медицинской помощи Краснодара. А также ЦРБ Славянского, Туапсинского, Ейского, Кущевского, Лабинского, Каневского, Выселковского, Тимашевского и Тихорецкого районов, горбольницы Новороссийска, Сочи, Анапы, Армавира и Горячего Ключа.Помимо этого, около 350 миллионов рублей предусмотрено на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства. В 2021 году по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" было приобретено 30 единиц техники.Сейчас на Кубани работает 10 региональных сосудистых центров, три из которых организовали в 2020 году в рамках нацпроекта, и 8 первичных сосудистых отделений.
https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html
https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html
краснодарский край
анапа
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190204_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_39f560fb0fe6142a82a184a58798a36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, медицина, здравоохранение, краснодарский край, анапа, новороссийск, здоровье - общество, россия
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
В Краснодарском крае дооснастят 17 больниц для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний