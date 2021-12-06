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Краснодарский край
https://ria.ru/20211206/diagnostika-1762418879.html
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 06.12.2021
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Краснодарский край в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году планирует дооснастить 17 больниц региона для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:52
2021-12-06T16:52
краснодарский край
общество
медицина
здравоохранение
краснодарский край
анапа
новороссийск
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году планирует дооснастить 17 больниц региона для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает краевая администрация."В регионе продолжат реализацию регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Общее финансирование направления на следующий год составит свыше 850 миллионов рублей", - говорится в сообщенииКак уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, более 520 миллионов рублей будут выделены на закупку 23 единиц медицинского оборудования, в том числе двух ангиографических комплексов и семи компьютерных томографов."Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности, их качественная своевременная диагностика и лечение имеет первостепенное значение", - отметил министр здравоохранения.По данным краевых властей, новейшее оборудование получат краевые медучреждения – больницы №1 и №2, больница скорой медицинской помощи Краснодара. А также ЦРБ Славянского, Туапсинского, Ейского, Кущевского, Лабинского, Каневского, Выселковского, Тимашевского и Тихорецкого районов, горбольницы Новороссийска, Сочи, Анапы, Армавира и Горячего Ключа.Помимо этого, около 350 миллионов рублей предусмотрено на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства. В 2021 году по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" было приобретено 30 единиц техники.Сейчас на Кубани работает 10 региональных сосудистых центров, три из которых организовали в 2020 году в рамках нацпроекта, и 8 первичных сосудистых отделений.
https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html
https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html
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общество, медицина, здравоохранение, краснодарский край, анапа, новороссийск, здоровье - общество, россия
16:52 06.12.2021
 
Кубанские больницы оснастят для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

В Краснодарском крае дооснастят 17 больниц для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтделение для больных в госпитале
Отделение для больных в госпитале - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году планирует дооснастить 17 больниц региона для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает краевая администрация.
"В регионе продолжат реализацию регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Общее финансирование направления на следующий год составит свыше 850 миллионов рублей", - говорится в сообщении
Стройка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
16:18Краснодарский край
Кубань планирует нарастить темпы возведения школ
Как уточнил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, более 520 миллионов рублей будут выделены на закупку 23 единиц медицинского оборудования, в том числе двух ангиографических комплексов и семи компьютерных томографов.
"Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности, их качественная своевременная диагностика и лечение имеет первостепенное значение", - отметил министр здравоохранения.
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 18:03Краснодарский край
На Кубани более 20 санаториев подключились к программе "Южная здравница"
По данным краевых властей, новейшее оборудование получат краевые медучреждения – больницы №1 и №2, больница скорой медицинской помощи Краснодара. А также ЦРБ Славянского, Туапсинского, Ейского, Кущевского, Лабинского, Каневского, Выселковского, Тимашевского и Тихорецкого районов, горбольницы Новороссийска, Сочи, Анапы, Армавира и Горячего Ключа.
Помимо этого, около 350 миллионов рублей предусмотрено на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства. В 2021 году по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" было приобретено 30 единиц техники.
Сейчас на Кубани работает 10 региональных сосудистых центров, три из которых организовали в 2020 году в рамках нацпроекта, и 8 первичных сосудистых отделений.
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:26Краснодарский край
Школы и колледжи Кубани получили новые компьютеры по нацпроекту
 
Краснодарский крайОбществоМедицинаЗдравоохранениеКраснодарский крайАнапаНовороссийскЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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