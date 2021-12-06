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Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве
Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 06.12.2021
Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства высаживают деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав "Парка Яуза", сообщил журналистам... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:25
2021-12-06T14:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства высаживают деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав "Парка Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в общей сложности в этом году планируется высадить более 1 100 деревьев. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в общей сложности высадят 429 деревьев - ели, резиста-вязы, березы, ивы, клены и рябины.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новые деревья близки по породному составу к существующим зеленым насаждениям парка. Все они адаптированы к климатической полосе и сложным городским условиям."Весной на благоустроенном участке "Парка Яуза" от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будет высажено более 6,6 тысячи кустарников, в том числе боярышник, калина, спирея японская, сирень, кизильник и чубушник. Территорию на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова украсят более 7,6 тысячи кустарников", - отметил заместитель мэра.
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общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:25 06.12.2021
 

Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПарк Яуза
Парк Яуза
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства высаживают деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав "Парка Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Создание "Парка Яуза" - самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров. Проект реализуется в несколько этапов, в результате будет создан самый протяженный экологический парк в Европе. В настоящее время ведем высадку деревьев крупномеров, которые украсят новый парк и дополнят уже имеющиеся в нем зеленые насаждения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в общей сложности в этом году планируется высадить более 1 100 деревьев. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в общей сложности высадят 429 деревьев - ели, резиста-вязы, березы, ивы, клены и рябины.
"Приступили к высадке крупномерных деревьев на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, здесь запланирована высадка почти 700 деревьев. Преобладать будут красный дуб, декоративные яблони, ели, белые ивы. Возраст саженцев - от 10 до 20 лет, высота 2,5-5 метров, обхват ствола достигает 25 см", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новые деревья близки по породному составу к существующим зеленым насаждениям парка. Все они адаптированы к климатической полосе и сложным городским условиям.
"Весной на благоустроенном участке "Парка Яуза" от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будет высажено более 6,6 тысячи кустарников, в том числе боярышник, калина, спирея японская, сирень, кизильник и чубушник. Территорию на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова украсят более 7,6 тысячи кустарников", - отметил заместитель мэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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