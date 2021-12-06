https://ria.ru/20211206/derevya-1762384594.html

Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве

Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве - РИА Новости, 06.12.2021

Петр Бирюков: началась высадка деревьев в "Парке Яуза" в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства высаживают деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав "Парка Яуза", сообщил журналистам... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:25

2021-12-06T14:25

2021-12-06T14:25

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общество

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства высаживают деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав "Парка Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в общей сложности в этом году планируется высадить более 1 100 деревьев. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева в общей сложности высадят 429 деревьев - ели, резиста-вязы, березы, ивы, клены и рябины.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что новые деревья близки по породному составу к существующим зеленым насаждениям парка. Все они адаптированы к климатической полосе и сложным городским условиям."Весной на благоустроенном участке "Парка Яуза" от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будет высажено более 6,6 тысячи кустарников, в том числе боярышник, калина, спирея японская, сирень, кизильник и чубушник. Территорию на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова украсят более 7,6 тысячи кустарников", - отметил заместитель мэра.

https://ria.ru/20211128/park-1761107250.html

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общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы