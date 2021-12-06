https://ria.ru/20211206/covid-19-1762418653.html

Треть перенесших COVID-19 не возвращаются к прежней жизни, заявила сенатор

Треть перенесших COVID-19 не возвращаются к прежней жизни, заявила сенатор - РИА Новости, 06.12.2021

Треть перенесших COVID-19 не возвращаются к прежней жизни, заявила сенатор

Треть пациентов, перенесших COVID, не могут вернуться к привычному образу жизни, согласно оценкам экспертов, до 25% прошедших лечение в стационаре не... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:51

2021-12-06T16:51

2021-12-06T16:51

распространение коронавируса

общество

совет федерации рф

здоровье - общество

галина карелова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Треть пациентов, перенесших COVID, не могут вернуться к привычному образу жизни, согласно оценкам экспертов, до 25% прошедших лечение в стационаре не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ."С учетом количества переболевших граждан реабилитация после COVID-19 приобретает особую значимость", - сказала политик, назвав последствия болезни не менее серьезным испытанием для человека, чем само заболевание."Как отмечают эксперты, треть пациентов, перенесших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни. До 25% из тех, кто прошел лечение в стационаре, не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из отделений реанимации и после интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трех месяцев после болезни", - сказала законодатель.Проблема долгосрочных последствий COVID-19 лежит не только в плоскости медицины, добавила сенатор. "Она может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию в стране, являться причиной социально-экономических потерь, обусловленных снижением производительности труда", - считает парламентарий. По ее мнению, для эффективной реабилитации граждан необходим комплексный системный подход, который позволит минимизировать последствия заболевания.Сенатор назвала отсутствие достаточных знаний, полученных из прошлого опыта, одной из главных сложностей при реабилитационных мероприятиях, так как исследовательский период новой коронавирусной инфекции составляет менее двух лет. По этой причине система социально-медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 находится на стадии формирования, сказала Карелова, уточнив, что на федеральном уровне уже создана нормативно-правовая база."Министерством здравоохранения РФ уже утверждены порядки организации медицинской реабилитации взрослых и детей, временные методические рекомендации всему спектру медицинской помощи при коронавирусе, а также запущена программа углубленной диспансеризации после болезни", - заявила вице-спикер. Сенатор отметила, что выработанные Советом Федерации подходы и предложения легли в основу проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", который вошел в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года."Проект предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на всестороннюю модернизацию системы медицинской реабилитации в России. Уже со следующего года начнется полномерное развитие инфраструктуры, дооснащение федеральных и региональных медицинских учреждений современным оборудованием, будет увеличен объем оказываемых услуг на всех этапах реабилитации в регионах", - сказала вице-спикер СФ, отметив, что на эти цели в федеральном бюджете 2022-2024 годов предусмотрены 60 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html

https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html

https://ria.ru/20211113/tromboz-1758865080.html

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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, галина карелова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии