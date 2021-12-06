https://ria.ru/20211206/chili-1762396726.html

В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса

В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса

Власти Чили начали вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 3 до 5 лет, сообщил президент страны Себастьян Пиньера. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:08

2021-12-06T15:08

2021-12-06T15:15

распространение коронавируса

в мире

чили

себастьян пиньера

коронавирус covid-19

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Власти Чили начали вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 3 до 5 лет, сообщил президент страны Себастьян Пиньера."Мы начинаем кампанию по вакцинации в возрасте 3-5 лет безопасной и эффективной вакциной, которая защитит свыше 700 тысяч детей", - сказал он.На видео, транслировавшемся в Twitter президента, несколько маленьких детей были привиты от коронавируса. С понедельника препарат получат дети с различными заболеваниями, а уже с четверга все остальные. Детям будет вводиться китайская вакцина Coronavac.

https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760944079.html

чили

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в мире, чили, себастьян пиньера, коронавирус covid-19