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В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса
В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса
Власти Чили начали вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 3 до 5 лет, сообщил президент страны Себастьян Пиньера. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:08
2021-12-06T15:08
2021-12-06T15:15
распространение коронавируса
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себастьян пиньера
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек – РИА Новости. Власти Чили начали вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 3 до 5 лет, сообщил президент страны Себастьян Пиньера."Мы начинаем кампанию по вакцинации в возрасте 3-5 лет безопасной и эффективной вакциной, которая защитит свыше 700 тысяч детей", - сказал он.На видео, транслировавшемся в Twitter президента, несколько маленьких детей были привиты от коронавируса. С понедельника препарат получат дети с различными заболеваниями, а уже с четверга все остальные. Детям будет вводиться китайская вакцина Coronavac.
https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760944079.html
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в мире, чили, себастьян пиньера, коронавирус covid-19
15:08 06.12.2021 (обновлено: 15:15 06.12.2021)
В Чили начали вакцинацию детей от коронавируса
Власти Чили начали вакцинацию от коронавируса детей старше трех лет