https://ria.ru/20211206/butina-1762371248.html
Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке
Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке - РИА Новости, 06.12.2021
Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке
Депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия") направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить движение "Сорок сороков" на предмет... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:36
2021-12-06T13:36
2021-12-06T14:52
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия") направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить движение "Сорок сороков" на предмет публикации в соцсетях ложных сведений о вакцинации против коронавируса, документ имеется в распоряжении РИА Новости."На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения "Сорок сороков" и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан", - указано в документе.Политик просит генпрокурора рассмотреть обращение по данным фактам и, в случае их подтверждения, принять меры прокурорского реагирования.Аналогичное обращение Бутина направила руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.
https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html
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общество, здоровье - общество, мария бутина, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, религия
13:36 06.12.2021 (обновлено: 14:52 06.12.2021)
Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке
Депутат Бутина попросила генпрокурора проверить "Сорок сороков" из-за постов о вакцинации