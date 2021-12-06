https://ria.ru/20211206/butina-1762371248.html

Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке

Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке - РИА Новости, 06.12.2021

Бутина попросила генпрокурора проверить посты "Сорок сороков" о прививке

Депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия") направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить движение "Сорок сороков" на предмет... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:36

2021-12-06T13:36

2021-12-06T14:52

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина ("Единая Россия") направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить движение "Сорок сороков" на предмет публикации в соцсетях ложных сведений о вакцинации против коронавируса, документ имеется в распоряжении РИА Новости."На мое имя поступило обращение гражданина Т.Ф. Татаренкова о деятельности движения "Сорок сороков" и его публикаций в социальных сетях на тему ложных выводов о вакцинации против коронавирусной инфекции, которые могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья граждан", - указано в документе.Политик просит генпрокурора рассмотреть обращение по данным фактам и, в случае их подтверждения, принять меры прокурорского реагирования.Аналогичное обращение Бутина направила руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html

https://ria.ru/20211127/feyki-1760974303.html

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общество, здоровье - общество, мария бутина, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, религия