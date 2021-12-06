https://ria.ru/20211206/but-1762396382.html

Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием

Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием - РИА Новости, 06.12.2021

Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием

Занятие рисованием в тюрьме помогает справиться с ситуацией, набраться энергии и стать сильнее, рассказал в письме РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:08

2021-12-06T15:08

2021-12-06T15:08

в мире

таиланд

манхэттен

виктор бут

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581530407_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_e55f16f79348fa5dd4be447b5a21a125.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Занятие рисованием в тюрьме помогает справиться с ситуацией, набраться энергии и стать сильнее, рассказал в письме РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний срок заключения.Выставка из 24 картин и рисунков Бута открылась в понедельник в Общественной палате России в Москве."Думаю, это мне очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрации объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком. Наша вселенная построена на этих вибрациях: материя, свет, цвет, звук, плазма - все живет в одной гармонии, по одному принципу", - считает россиянин.Помимо техник, которые он изучал по книгам и беря уроки у американских заключенных, в прошлом – художников-татуировщиков, пишет Бут, есть еще и внутреннее состояние, "внутренний источник, в котором все это проявляется, отражаясь от окружающего мира через призму твоей души"."Хочу узнать больше, попробовать еще многое... Особенно хочется делать пейзажи, не с картинок, а с реальных мест. Это поможет добавить больше вибраций, больше чувств и эмоций в двухмерные отражения нашего существования, которые мы называем искусством", - пишет он."Часто я оказывался в ситуации, когда приходилось переделывать с самого начала одну и ту же картину или рисунок снова и снова, пока я не добивался правильного ощущения и пропорций. Как говорится, закончить картину нельзя, можно только остановиться на определенном этапе..." - рассказал агентству Бут, который начал учиться рисовать в 2012 году, еще перед судом в Нью-Йорке, находясь в одиночной камере в тюрьме на Манхэттене, которую он сравнил с карцером."Но в целом это (многолетний процесс художественного самообразования) было как прекрасное путешествие, и мне все понравилось. Это был мой секретный способ не только справиться с ситуацией, но и набраться энергии и стать сильнее", - признался он."Я надеюсь продолжить это и дальше, когда буду дома - чтобы проникнуться чувствами в наших великих музеях и галереях и поучиться у нашего сообщества художников и всемирно известных художественных академий", - написал Бут.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html

https://ria.ru/20211019/yaroshenko-1755151544.html

таиланд

манхэттен

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, манхэттен, виктор бут, россия