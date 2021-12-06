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Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием
Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием - РИА Новости, 06.12.2021
Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием
Занятие рисованием в тюрьме помогает справиться с ситуацией, набраться энергии и стать сильнее, рассказал в письме РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:08
2021-12-06T15:08
в мире
таиланд
манхэттен
виктор бут
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Занятие рисованием в тюрьме помогает справиться с ситуацией, набраться энергии и стать сильнее, рассказал в письме РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний срок заключения.Выставка из 24 картин и рисунков Бута открылась в понедельник в Общественной палате России в Москве."Думаю, это мне очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрации объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком. Наша вселенная построена на этих вибрациях: материя, свет, цвет, звук, плазма - все живет в одной гармонии, по одному принципу", - считает россиянин.Помимо техник, которые он изучал по книгам и беря уроки у американских заключенных, в прошлом – художников-татуировщиков, пишет Бут, есть еще и внутреннее состояние, "внутренний источник, в котором все это проявляется, отражаясь от окружающего мира через призму твоей души"."Хочу узнать больше, попробовать еще многое... Особенно хочется делать пейзажи, не с картинок, а с реальных мест. Это поможет добавить больше вибраций, больше чувств и эмоций в двухмерные отражения нашего существования, которые мы называем искусством", - пишет он."Часто я оказывался в ситуации, когда приходилось переделывать с самого начала одну и ту же картину или рисунок снова и снова, пока я не добивался правильного ощущения и пропорций. Как говорится, закончить картину нельзя, можно только остановиться на определенном этапе..." - рассказал агентству Бут, который начал учиться рисовать в 2012 году, еще перед судом в Нью-Йорке, находясь в одиночной камере в тюрьме на Манхэттене, которую он сравнил с карцером."Но в целом это (многолетний процесс художественного самообразования) было как прекрасное путешествие, и мне все понравилось. Это был мой секретный способ не только справиться с ситуацией, но и набраться энергии и стать сильнее", - признался он."Я надеюсь продолжить это и дальше, когда буду дома - чтобы проникнуться чувствами в наших великих музеях и галереях и поучиться у нашего сообщества художников и всемирно известных художественных академий", - написал Бут.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20211113/ssha-1758877943.html
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в мире, таиланд, манхэттен, виктор бут, россия
15:08 06.12.2021
 
Бут рассказал, как в тюрьме помогает занятие рисованием

Бизнесмен Бут рассказал, что занятие рисованием в тюрьме помогает ему стать сильнее

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Занятие рисованием в тюрьме помогает справиться с ситуацией, набраться энергии и стать сильнее, рассказал в письме РИА Новости из федеральной тюрьмы Мэрион в американском штате Иллинойс российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний срок заключения.
Выставка из 24 картин и рисунков Бута открылась в понедельник в Общественной палате России в Москве.
"Думаю, это мне очень помогло. Когда вы пробуете себя в искусстве, вы погружаетесь в другой мир, где словесный поток исчезает, и только вибрации объекта, вибрации цветов становятся универсальным языком. Наша вселенная построена на этих вибрациях: материя, свет, цвет, звук, плазма - все живет в одной гармонии, по одному принципу", - считает россиянин.
Помимо техник, которые он изучал по книгам и беря уроки у американских заключенных, в прошлом – художников-татуировщиков, пишет Бут, есть еще и внутреннее состояние, "внутренний источник, в котором все это проявляется, отражаясь от окружающего мира через призму твоей души".
"Хочу узнать больше, попробовать еще многое... Особенно хочется делать пейзажи, не с картинок, а с реальных мест. Это поможет добавить больше вибраций, больше чувств и эмоций в двухмерные отражения нашего существования, которые мы называем искусством", - пишет он.
"Часто я оказывался в ситуации, когда приходилось переделывать с самого начала одну и ту же картину или рисунок снова и снова, пока я не добивался правильного ощущения и пропорций. Как говорится, закончить картину нельзя, можно только остановиться на определенном этапе..." - рассказал агентству Бут, который начал учиться рисовать в 2012 году, еще перед судом в Нью-Йорке, находясь в одиночной камере в тюрьме на Манхэттене, которую он сравнил с карцером.
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"Но в целом это (многолетний процесс художественного самообразования) было как прекрасное путешествие, и мне все понравилось. Это был мой секретный способ не только справиться с ситуацией, но и набраться энергии и стать сильнее", - признался он.
"Я надеюсь продолжить это и дальше, когда буду дома - чтобы проникнуться чувствами в наших великих музеях и галереях и поучиться у нашего сообщества художников и всемирно известных художественных академий", - написал Бут.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
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