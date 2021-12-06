Песков заявил о жизнеспособности формата БРИКС
Пресс-секретарь президента Песков заявил о жизнеспособности формата БРИКС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Формат БРИКС был задействован во время пандемии для обсуждения взаимодействия в области борьбы с коронавирусом, он показал свою жизнеспособность, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну, формат БРИКСа, несмотря на все сложности, связанные и с пандемией и с другими процессами негативного характера, с которыми мы все сталкиваемся, он все-таки показал свою жизнеспособность. Формат, безусловно, был задействован странами-участницами для обсуждения взаимодействия в области борьбы с коронавирусом", - сказал он.
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Песков отметил, что "мы знаем все ипостаси этого формата, все различные направления сотрудничества, которые развиваются даже в ходе пандемии, что вызывает наше удовлетворение".
"Ибо не только мы, но и все другие страны-участницы, как нам хочется надеяться, действительно, заинтересованы в дальнейшем развитии БРИКС", - добавил он.
БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
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