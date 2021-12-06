https://ria.ru/20211206/briks-1762351918.html

Песков заявил о жизнеспособности формата БРИКС

Песков заявил о жизнеспособности формата БРИКС - РИА Новости, 06.12.2021

Песков заявил о жизнеспособности формата БРИКС

Формат БРИКС был задействован во время пандемии для обсуждения взаимодействия в области борьбы с коронавирусом, он показал свою жизнеспособность, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:21

2021-12-06T12:21

2021-12-06T12:21

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Формат БРИКС был задействован во время пандемии для обсуждения взаимодействия в области борьбы с коронавирусом, он показал свою жизнеспособность, сообщил Sputnik в Нью-Дели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ну, формат БРИКСа, несмотря на все сложности, связанные и с пандемией и с другими процессами негативного характера, с которыми мы все сталкиваемся, он все-таки показал свою жизнеспособность. Формат, безусловно, был задействован странами-участницами для обсуждения взаимодействия в области борьбы с коронавирусом", - сказал он.Песков отметил, что "мы знаем все ипостаси этого формата, все различные направления сотрудничества, которые развиваются даже в ходе пандемии, что вызывает наше удовлетворение"."Ибо не только мы, но и все другие страны-участницы, как нам хочется надеяться, действительно, заинтересованы в дальнейшем развитии БРИКС", - добавил он.БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

https://ria.ru/20211118/briks-1759662991.html

https://ria.ru/20210909/briks-1749371299.html

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в мире, бразилия, нью-дели, дмитрий песков, брикс, россия