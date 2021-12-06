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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211206/bolduin-1762315054.html
Болдуин удалил один из аккаунтов в твиттере после выхода интервью
Болдуин удалил один из аккаунтов в твиттере после выхода интервью - РИА Новости, 06.12.2021
Болдуин удалил один из аккаунтов в твиттере после выхода интервью
Актер Алек Болдуин удалил один из своих аккаунтов в социальной сети Twitter после выхода первого после гибели оператора на съемочной площадке фильма интервью,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:17
2021-12-06T10:01
шоубиз
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Актер Алек Болдуин удалил один из своих аккаунтов в социальной сети Twitter после выхода первого после гибели оператора на съемочной площадке фильма интервью, сообщает телеканал Fox News.Ранее Болдуин дал интервью американскому телеканалу ABC. Там он заявил, в частности, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.Как отмечает телеканал, у актера было два верифицированных аккаунта в твиттере. Болдуин занимался одним из них гораздо активнее, там публиковались его заявления об инциденте со стрельбой. Однако после интервью актер, как пишет канал, полностью удалил этот аккаунт. Другая его учетная запись по-прежнему работает, но последний твит там был сделан 19 октября.Почему актер решил удалить свой аккаунт, неясно. Представители Болдуина не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины, оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
08:17 06.12.2021 (обновлено: 10:01 06.12.2021)
 
Болдуин удалил один из аккаунтов в твиттере после выхода интервью

Алек Болдуин удалил твиттер-аккаунт после выхода первого после смерти оператора интервью

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Актер Алек Болдуин удалил один из своих аккаунтов в социальной сети Twitter после выхода первого после гибели оператора на съемочной площадке фильма интервью, сообщает телеканал Fox News.
Ранее Болдуин дал интервью американскому телеканалу ABC. Там он заявил, в частности, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма "Раст". Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
Как отмечает телеканал, у актера было два верифицированных аккаунта в твиттере. Болдуин занимался одним из них гораздо активнее, там публиковались его заявления об инциденте со стрельбой. Однако после интервью актер, как пишет канал, полностью удалил этот аккаунт. Другая его учетная запись по-прежнему работает, но последний твит там был сделан 19 октября.
Почему актер решил удалить свой аккаунт, неясно. Представители Болдуина не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.
Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины, оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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ШоубизВ миреСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Убийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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