Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/bkl-1762395528.html
Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве
Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве - РИА Новости, 06.12.2021
Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве
Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:03
2021-12-06T17:23
московский метрополитен
москва
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603805049_0:153:3109:1902_1920x0_80_0_0_833ef3349c2f4c575f1112ee4cc1f90b.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Подчеркивается, что семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.Добавляется, что общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в 2022 году, составит 70 километров. Она будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии.
https://ria.ru/20211205/metro-1762237697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603805049_127:0:2566:1829_1920x0_80_0_0_2b9b34261b23ce50238a815f57db551c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский метрополитен, москва, владимир путин, общество
15:03 06.12.2021 (обновлено: 17:23 06.12.2021)
 
Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве

Президент Путин примет участие в запуске новых станций Большой кольцевой линии метро Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПлатформа станции "Мневники" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Платформа станции Мневники Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Подчеркивается, что семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.
Добавляется, что общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в 2022 году, составит 70 километров. Она будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии.
Новогодний поезд серии Ёж - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 11:51
Московское метро начали украшать к Новому году
 
Московский метрополитенМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвал Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
00:19В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двух
23:50США выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутат
23:38НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
23:31Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину
Лента новостейМолния
Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвал Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57В российском генконсульстве в Хьюстоне число дипломатов сократилось до двухСША выбрали Украину новым местом напряжения в мире, заявил депутатНАСА завершило отбор в новый отряд астронавтовПентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину