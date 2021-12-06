https://ria.ru/20211206/bkl-1762395528.html

Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве

Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве - РИА Новости, 06.12.2021

Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ в Москве

Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:03

2021-12-06T15:03

2021-12-06T17:23

московский метрополитен

москва

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 7 декабря примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве, сообщает пресс-служба Кремля."Седьмого декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение будет открыто на участке от "Мневников" до "Каховской". Подчеркивается, что семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.Добавляется, что общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в 2022 году, составит 70 километров. Она будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии.

https://ria.ru/20211205/metro-1762237697.html

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московский метрополитен, москва, владимир путин, общество