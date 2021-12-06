Билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в развитие и модернизацию собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Татарстане в 2021–2022 годах, сообщает компания.
В компании напомнили, что уже в этом году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON, которая обеспечивает стабильную связь и интернет при перемещении абонентов по городу. Кроме того, в декабре специалисты билайна завершили в Татарстане рефарминг, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета, а также запустили технологию VoLTE. В текущем году оператор также увеличил скорости интернета в более 100 населенных пунктах республики, свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету.
"Уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане", - приводится в сообщении комментарий директора Казанского отделения билайн Анвара Шахмаева.
В июне 2021 года правительство Татарстана и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики. Оно, в частности, предусматривает развитие элементов "Умного города", использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение ИИ для увеличения турпотока.
В компании напомнили, что уже в этом году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON, которая обеспечивает стабильную связь и интернет при перемещении абонентов по городу. Кроме того, в декабре специалисты билайна завершили в Татарстане рефарминг, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета, а также запустили технологию VoLTE. В текущем году оператор также увеличил скорости интернета в более 100 населенных пунктах республики, свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету.
"Уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане", - приводится в сообщении комментарий директора Казанского отделения билайн Анвара Шахмаева.
В июне 2021 года правительство Татарстана и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики. Оно, в частности, предусматривает развитие элементов "Умного города", использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение ИИ для увеличения турпотока.