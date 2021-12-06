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Билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане
Билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане - РИА Новости, 06.12.2021
Билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в развитие и модернизацию собственной телекоммуникационной инфраструктуры в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:36
2021-12-06T20:36
новости компаний - экономика
технологии
казань
республика татарстан (татарстан)
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в развитие и модернизацию собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Татарстане в 2021–2022 годах, сообщает компания.В компании напомнили, что уже в этом году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON, которая обеспечивает стабильную связь и интернет при перемещении абонентов по городу. Кроме того, в декабре специалисты билайна завершили в Татарстане рефарминг, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета, а также запустили технологию VoLTE. В текущем году оператор также увеличил скорости интернета в более 100 населенных пунктах республики, свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету."Уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане", - приводится в сообщении комментарий директора Казанского отделения билайн Анвара Шахмаева.В июне 2021 года правительство Татарстана и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики. Оно, в частности, предусматривает развитие элементов "Умного города", использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение ИИ для увеличения турпотока.
https://ria.ru/20211130/opros-1761282205.html
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новости компаний - экономика, технологии, казань, республика татарстан (татарстан), вымпелком, билайн
20:36 06.12.2021
 

Билайн вложит 1,5 миллиарда рублей в развитие своей сети в Татарстане

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) планирует инвестировать 1,5 миллиарда рублей в развитие и модернизацию собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Татарстане в 2021–2022 годах, сообщает компания.

В компании напомнили, что уже в этом году билайн внедрил в Казани новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON, которая обеспечивает стабильную связь и интернет при перемещении абонентов по городу. Кроме того, в декабре специалисты билайна завершили в Татарстане рефарминг, который позволил значительно улучшить качество связи и скорости мобильного интернета, а также запустили технологию VoLTE. В текущем году оператор также увеличил скорости интернета в более 100 населенных пунктах республики, свыше 30 тысяч татарстанцев впервые получили доступ к скоростному интернету.

"Уверен, что те достаточно объемные инвестиции, которые мы реализуем в этом году и планируем реализовать в следующем, позволят нам создать собственную высокотехнологичную инфраструктуру в республике и по-новому позиционировать себя в Татарстане", - приводится в сообщении комментарий директора Казанского отделения билайн Анвара Шахмаева.

В июне 2021 года правительство Татарстана и билайн подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии в сфере развития цифровой экономики. Оно, в частности, предусматривает развитие элементов "Умного города", использование технологий анализа данных для повышения качества жизни и безопасности граждан, развитие новых технологий в области связи, применение ИИ для увеличения турпотока.
Логотип Билайн
30 ноября, 09:30
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Новости компаний - ЭкономикаТехнологииКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)ВымпелКомБилайн
 
 
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