https://ria.ru/20211206/bezopasnost-1762321959.html

Орлов поручил учитывать системы безопасности в проектах по благоустройству

Орлов поручил учитывать системы безопасности в проектах по благоустройству - РИА Новости, 06.12.2021

Орлов поручил учитывать системы безопасности в проектах по благоустройству

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил закладывать системы безопасности в проекты благоустройства дворов и парков. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:44

2021-12-06T09:44

2021-12-06T09:44

амурская область

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тында

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил закладывать системы безопасности в проекты благоустройства дворов и парков.В Приамурье завершается благоустройство по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", до конца года работы будут закончены. На это в 2021 году было выделено более 508 миллионов рублей, уже идёт заключение контрактов на благоустройство на 2022 год.Орлов отметил, что работой он удовлетворен и темпы набраны "неплохо"."Вместе с тем хотел бы обратить внимание специалистов и глав территорий, где уже реализованы проекты благоустройства: очень важно обеспечить сохранность конструкций и облагороженных мест отдыха. В обязательном порядке при проектировании должна быть учтена система видеонаблюдения, а также интегрированная система "Безопасный город". Это принципиально важно", - сказал Орлов, чьи слова приводит правительство Амурской области.По состоянию на 1 декабря по региональному проекту благоустроено 56 дворов и 15 общественных территорий, это на 10 территорий больше, чем планировали. В том числе деньги были выделены на создание БАМовского Арбата в Тынде, который признан одним из лучших проектов благоустройства в России. Проект победил в конкурсе проектов малых городов и имеет федеральное финансирование, также около 40 миллионов добавила область. Наиболее интересна в этом проекте самая длинная лавочка в Приамурье, ее длина превышает 200 метров.До конца декабря в Приамурье также оборудуют 10 пешеходных зон, 14 детских и спортивных площадок и два парка."Всего в рамках регионального проекта до 2025 года в Амурской области будет благоустроено не менее 268 территорий, в том числе не менее 82 общественных. За три года, с 2019 по 2021 годы привести в порядок удалось 45 общественных пространств", - уточняют власти.

https://ria.ru/20211203/remont-1761976343.html

https://ria.ru/20211201/priamure-1761570239.html

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общество, тында, амурская область, василий орлов (губернатор), россия