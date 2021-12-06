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Байден не будет "грозить пальцем" Путину, заявили в Белом доме
Байден не будет "грозить пальцем" Путину, заявили в Белом доме - РИА Новости, 06.12.2021
Байден не будет "грозить пальцем" Путину, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не будет "грозить пальцем" своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:51
2021-12-06T20:51
2021-12-06T20:51
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден не будет "грозить пальцем" своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США."Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным - в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии", - заявил представитель администрации.Переговоры Путина и Байдена в режиме видеотрансляции пройдут во вторник. Стороны обсудят обширный круг тем, от двусторонних отношений до международной проблематики.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
Байден не будет "грозить пальцем" Путину, заявили в Белом доме
Белый дом заявил, что президент США Байден не будет "грозить пальцем" Путину