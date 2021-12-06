https://ria.ru/20211206/bayden-1762461412.html

Байден переговорит с Зеленским после разговора с Путиным, заявил Белый дом

Байден переговорит с Зеленским после разговора с Путиным, заявил Белый дом - РИА Новости, 06.12.2021

Байден переговорит с Зеленским после разговора с Путиным, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:37

2021-12-06T20:37

2021-12-06T20:37

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энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США."Президент Байден проведет переговоры с президентом (Украины - ред.) Зеленским в ближайшие дни", - сообщил на брифинге представитель администрации США в преддверии запланированного на вторник разговора президентов США и России. Он заявил, Байден сообщит Зеленскому о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с ним.По словам представителя администрации США, в скором времени также состоится разговор между президентом Украины и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20211206/ozhidaniya-1762444053.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, энтони блинкен, россия