https://ria.ru/20211206/bayden-1762333991.html

В Польше призвали Байдена проявить твердость в переговорах с Путиным

В Польше призвали Байдена проявить твердость в переговорах с Путиным - РИА Новости, 06.12.2021

В Польше призвали Байдена проявить твердость в переговорах с Путиным

Польша надеется, что президент США Джо Байден проявит твердость в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:55

2021-12-06T10:55

2021-12-06T12:16

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ВАРШАВА, 6 дек — РИА Новости. Польша надеется, что президент США Джо Байден проявит твердость в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире Польского радио.Он напомнил, что Байден был одним из "архитекторов расширения" НАТО на восток Европы в 90-х, а во второй половине 2000-х занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, принимавшем решении об усилении военного присутствия альянса в этой части континента."Я надеюсь, что во время завтрашнего разговора Байден проявит себя в качестве твердого переговорщика, который будет посылать соответствующие сигналы" — сказал польский чиновник.Он добавил, что не считает правильным для американской стороны обсуждать так называемые красные линии. Ранее Путин заявил, что критичным для Москвы может стать размещение оружия на Украине."Я убежден, что ни Джо Байден, ни западный мир вообще не согласится с тем, что это Владимир Путин очертит Западу границы возможного сотрудничества", — отметил Пшидач.Переговоры лидеров пройдут завтра. В Кремле заявили, что они будут общаться по видеосвязи.На Западе в последнее время часто обвиняют Россию в "агрессивных действиях". Москва с этим не согласна и подчеркивает, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а такие заявления страны НАТО используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211203/antonov-1762094286.html

https://ria.ru/20211202/mid-1761837069.html

https://ria.ru/20211206/bayden-1762327112.html

сша

москва

польша

россия

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