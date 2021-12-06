https://ria.ru/20211206/bayden-1762327112.html
Байден нарушил главное предвыборное обещание
WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание - РИА Новости, 06.12.2021
Байден нарушил главное предвыборное обещание
Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:20
2021-12-06T10:20
2021-12-06T10:20
в мире
сша
иран
владимир путин
джо байден
северный поток — 2
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street Journal.По мнению авторов статьи, главы конкурирующих со Штатами стран, к которым журналисты отнесли Россию, Китай и Иран, давно перестали воспринимать самого пожилого президента США всерьез, поскольку он не способен проявлять силу по отношению к оппонентам."Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана", — уверены журналисты.Помимо этого, авторы публикации расстроены нежеланием Байдена наращивать продажи оружия на Украину и его решением обсудить с Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки. По их мнению, прошлый подобный диалог сделал Россию "агрессивнее".Российский президент и его американский коллега проведут переговоры в видеоформате 7 декабря. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. Ожидается, что президенты обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
https://ria.ru/20211205/sheremet-1762267583.html
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в мире, сша, иран, владимир путин, джо байден, северный поток — 2, цены на нефть, россия
WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
WSJ: Джо Байден не смог выполнить главное предвыборное обещание — сдержать Россию