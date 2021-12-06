Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/bayden-1762327112.html
Байден нарушил главное предвыборное обещание
WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание - РИА Новости, 06.12.2021
Байден нарушил главное предвыборное обещание
Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:20
2021-12-06T10:20
в мире
сша
иран
владимир путин
джо байден
северный поток — 2
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759871731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_080637e487a3acee7957246321d599f1.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street Journal.По мнению авторов статьи, главы конкурирующих со Штатами стран, к которым журналисты отнесли Россию, Китай и Иран, давно перестали воспринимать самого пожилого президента США всерьез, поскольку он не способен проявлять силу по отношению к оппонентам."Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана", — уверены журналисты.Помимо этого, авторы публикации расстроены нежеланием Байдена наращивать продажи оружия на Украину и его решением обсудить с Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки. По их мнению, прошлый подобный диалог сделал Россию "агрессивнее".Российский президент и его американский коллега проведут переговоры в видеоформате 7 декабря. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. Ожидается, что президенты обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
https://ria.ru/20211205/sheremet-1762267583.html
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759871731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e76b788d82361d49df2846262a35f755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, владимир путин, джо байден, северный поток — 2, цены на нефть, россия
10:20 06.12.2021
 
WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание

WSJ: Джо Байден не смог выполнить главное предвыборное обещание — сдержать Россию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Политика Джо Байдена привела к ослаблению позиции США на мировой арене, так как американскому лидеру не удается защитить интересы страны, пишет The Wall Street Journal.
По мнению авторов статьи, главы конкурирующих со Штатами стран, к которым журналисты отнесли Россию, Китай и Иран, давно перестали воспринимать самого пожилого президента США всерьез, поскольку он не способен проявлять силу по отношению к оппонентам.
"Байден пришел к власти, пообещав жестко выступить против Путина, в отличие от Трампа, но его действия были более слабыми. Он снял санкции США против газопровода "Северный поток — 2" из России в Европу, хотя он на каждом шагу пытается ограничить добычу нефти и газа в США. Повышение мировых цен на энергоносители расширяет возможности Путина и Ирана", — уверены журналисты.
Помимо этого, авторы публикации расстроены нежеланием Байдена наращивать продажи оружия на Украину и его решением обсудить с Владимиром Путиным основные вопросы внешнеполитической повестки. По их мнению, прошлый подобный диалог сделал Россию "агрессивнее".
Российский президент и его американский коллега проведут переговоры в видеоформате 7 декабря. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, эта встреча станет важным продолжением июньского саммита в Женеве. Ожидается, что президенты обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и могут затронуть актуальные вопросы международной повестки: ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и внутриукраинский кризис. Кроме того, главы государств могут коснуться проблем пандемии, борьбы с изменением климата и рынка нефти.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 17:04
В Госдуме назвали отказ Байдена соблюдать "красные линии" безрассудным
 
В миреСШАИранВладимир ПутинДжо БайденСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
10:07Глава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией
10:05В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
10:04Японский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка
Лента новостейМолния
Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы регионаГлава Минобороны Индии рассчитывает на продолжение сотрудничества с РоссиейВ Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммомЯпонский космический турист привезет с МКС воздух по просьбе ребенка