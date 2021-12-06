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https://ria.ru/20211206/bastrykin-1762376005.html
Некоторые страны стремятся оправдать нацистов, заявил Бастрыкин
Некоторые страны стремятся оправдать нацистов, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 06.12.2021
Некоторые страны стремятся оправдать нацистов, заявил Бастрыкин
Некоторые зарубежные государства упорно пытаются оправдать действия нацистов и переписать историю Второй мировой войны, заявил председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:54
2021-12-06T13:54
общество
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
музей победы
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Некоторые зарубежные государства упорно пытаются оправдать действия нацистов и переписать историю Второй мировой войны, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."К сожалению, за последние десятилетия мир серьезно изменился. Идёт активное переписывание истории Второй мировой войны… Сегодня за рубежом усиливаются не только попытки фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но пересмотр ее общепризнанных итогов, включая правовой итог Нюрнбергского трибунала… В ряде государств упорно стремятся оправдать преступления нацистов, набирают обороты кампании против памятников и захоронений солдат-освободителей, попытки искажения исторической правды не прекращаются", - сказала он, выступая на форуме "Без срока давности".Также глава СК РФ отметил важность патриотического воспитания молодёжи."Если молодёжь не воспитаем мы, ее будут воспитывать другие", - подчеркнул Бастрыкин.Семинар "Без срока давности" проходит в Москве в Музее победы с 5 по 7 декабря.
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общество, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), музей победы, россия
13:54 06.12.2021
 
Некоторые страны стремятся оправдать нацистов, заявил Бастрыкин

Глава СК Бастрыкин заявил, что некоторые страны стремятся оправдать действия нацистов

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Некоторые зарубежные государства упорно пытаются оправдать действия нацистов и переписать историю Второй мировой войны, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"К сожалению, за последние десятилетия мир серьезно изменился. Идёт активное переписывание истории Второй мировой войны… Сегодня за рубежом усиливаются не только попытки фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, но пересмотр ее общепризнанных итогов, включая правовой итог Нюрнбергского трибунала… В ряде государств упорно стремятся оправдать преступления нацистов, набирают обороты кампании против памятников и захоронений солдат-освободителей, попытки искажения исторической правды не прекращаются", - сказала он, выступая на форуме "Без срока давности".
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Также глава СК РФ отметил важность патриотического воспитания молодёжи.
"Если молодёжь не воспитаем мы, ее будут воспитывать другие", - подчеркнул Бастрыкин.
Семинар "Без срока давности" проходит в Москве в Музее победы с 5 по 7 декабря.
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ОбществоМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Музей ПобедыРоссия
 
 
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