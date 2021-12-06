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Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203
Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203 - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203
Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:43
2021-12-06T18:05
индия
россия
в мире
оружие
нью-дели
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
автомат калашникова
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.По его словам, Россия и Индия подписали ряд важных соглашений."В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", - сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".
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индия, россия, в мире, оружие, нью-дели, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, автомат калашникова
17:43 06.12.2021 (обновлено: 18:05 06.12.2021)
 
Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203

Глава ФСВТС Шугаев: Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
По его словам, Россия и Индия подписали ряд важных соглашений.
"В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", - сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".
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ИндияРоссияВ миреОружиеНью-ДелиФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевАвтомат Калашникова
 
 
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