https://ria.ru/20211206/avtomat-1762430396.html

Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203

Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203 - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия подписали контракт на производство автоматов АК-203

Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:43

2021-12-06T17:43

2021-12-06T18:05

индия

россия

в мире

оружие

нью-дели

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

автомат калашникова

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.По его словам, Россия и Индия подписали ряд важных соглашений."В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", - сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211206/s-400-1762366598.html

индия

россия

нью-дели

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индия, россия, в мире, оружие, нью-дели, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, автомат калашникова