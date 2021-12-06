https://ria.ru/20211206/avstriya-1762399261.html

Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии

Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии - РИА Новости, 06.12.2021

Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник вновь привел к присяге Александера Шалленберга в должности министра иностранных дел. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:19

2021-12-06T15:19

2021-12-06T15:20

в мире

австрия

александер шалленберг

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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник вновь привел к присяге Александера Шалленберга в должности министра иностранных дел.Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента. Перед тем, как привести Шалленберга к присяге, Ван дер Беллен освободил его от обязанностей канцлера. Присягу приняли и новые главы МВД, министерств образования и финансов, также выбранные из числа соратников Австрийской народной партии.Шалленберг занимал пост глава МИД Австрии с июня 2019 года и до октября 2021 года, когда уходящий в отставку Себастьян Курц попросил его взять на себя обязанности канцлера. С 11 октября Шалленберг возглавлял австрийский кабмин, а пост главы МИД передали бывшему послу Австрии во Франции Михаэлю Линхарту.В минувшую пятницу бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.

https://ria.ru/20211013/shallenberg-1754461591.html

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в мире, австрия, александер шалленберг