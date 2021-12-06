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Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии
Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии - РИА Новости, 06.12.2021
Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник вновь привел к присяге Александера Шалленберга в должности министра иностранных дел. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:19
2021-12-06T15:20
в мире
австрия
александер шалленберг
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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник вновь привел к присяге Александера Шалленберга в должности министра иностранных дел.Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента. Перед тем, как привести Шалленберга к присяге, Ван дер Беллен освободил его от обязанностей канцлера. Присягу приняли и новые главы МВД, министерств образования и финансов, также выбранные из числа соратников Австрийской народной партии.Шалленберг занимал пост глава МИД Австрии с июня 2019 года и до октября 2021 года, когда уходящий в отставку Себастьян Курц попросил его взять на себя обязанности канцлера. С 11 октября Шалленберг возглавлял австрийский кабмин, а пост главы МИД передали бывшему послу Австрии во Франции Михаэлю Линхарту.В минувшую пятницу бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.
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в мире, австрия, александер шалленберг
15:19 06.12.2021 (обновлено: 15:20 06.12.2021)
 
Александер Шалленберг принял присягу главы МИД Австрии

Александер Шалленберг принял присягу министра иностранных дел Австрии

© AP Photo / Riccardo De LucaГлава МИД Австрии Александер Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Riccardo De Luca
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ВЕНА, 6 дек - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник вновь привел к присяге Александера Шалленберга в должности министра иностранных дел.
Церемония состоялась в понедельник в канцелярии федерального президента. Перед тем, как привести Шалленберга к присяге, Ван дер Беллен освободил его от обязанностей канцлера. Присягу приняли и новые главы МВД, министерств образования и финансов, также выбранные из числа соратников Австрийской народной партии.
Шалленберг занимал пост глава МИД Австрии с июня 2019 года и до октября 2021 года, когда уходящий в отставку Себастьян Курц попросил его взять на себя обязанности канцлера. С 11 октября Шалленберг возглавлял австрийский кабмин, а пост главы МИД передали бывшему послу Австрии во Франции Михаэлю Линхарту.
В минувшую пятницу бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и одновременно кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, занимавший пост председателя АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.
Вскоре после заявления Курца о готовности сложить полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.
Назначенный канцлер Австрии Александер Шалленберг и вице-канцлер Вернер Когле на церемонии приведения к присяге во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:59
Шалленберг заявил, что никогда не стремился стать канцлером Австрии
 
В миреАвстрияАлександер Шалленберг
 
 
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