https://ria.ru/20211206/aviareysy-1762438007.html

Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года

Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:15

2021-12-06T18:15

2021-12-06T19:16

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владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии.Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны положительно оценили принятые компетентными органами меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Они отметили, что договоренность о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран. Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии", - говорится в тесте.

https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия