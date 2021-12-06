https://ria.ru/20211206/aviareysy-1762438007.html
Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года
Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:15
2021-12-06T18:15
2021-12-06T19:16
в мире
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23718/04/237180492_0:45:500:326_1920x0_80_0_0_7835613eaceff0edfcd849e3595f3051.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии.Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля."Стороны положительно оценили принятые компетентными органами меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Они отметили, что договоренность о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран. Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии", - говорится в тесте.
https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23718/04/237180492_57:0:500:332_1920x0_80_0_0_62a386ba31dcee3ff75e7af426d8a151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
18:15 06.12.2021 (обновлено: 19:16 06.12.2021)
Россия и Индия изучат вопрос восстановления авиарейсов до уровня 2019 года
Россия и Индия изучат вопрос восстановления прямых авиарейсов до уровня перед пандемией