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Туризм
https://ria.ru/20211206/aviadeboshiry-1762466519.html
Путин подписал закон о мерах против авиадебоширов
Путин подписал закон о мерах против авиадебоширов - РИА Новости, 06.12.2021
Путин подписал закон о мерах против авиадебоширов
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении мер, которые экипажи воздушных судов, применяют к хулиганам в том числе спецсредств сдерживания,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:23
2021-12-06T21:23
туризм
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении мер, которые экипажи воздушных судов, применяют к хулиганам в том числе спецсредств сдерживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Нововведения, в том числе, вводятся в главу XII Воздушного кодекса РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту воздушного судна.Закон предусматривает, что команда и охрана на основании распоряжения командира воздушного судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета.При пресечении противоправных действий на борту воздушного судна члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности имеют право использовать "специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса".Порядок действий при пресечении противоправных действий на борту самолетов и правила применения специальных средств сдерживания устанавливаются правительством РФ, отмечали ранее авторы закона.
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общество, владимир путин, россия
21:23 06.12.2021
 
Путин подписал закон о мерах против авиадебоширов

Путин разрешил экипажам самолетов применять спецсредства сдерживания против авиадебоширов

© Pixabay / Pixabay / StockSnapПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении мер, которые экипажи воздушных судов, применяют к хулиганам в том числе спецсредств сдерживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Нововведения, в том числе, вводятся в главу XII Воздушного кодекса РФ в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта в случае совершения противоправных действий на борту воздушного судна.
Закон предусматривает, что команда и охрана на основании распоряжения командира воздушного судна имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться командиру самолета.
При пресечении противоправных действий на борту воздушного судна члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности имеют право использовать "специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса".
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Порядок действий при пресечении противоправных действий на борту самолетов и правила применения специальных средств сдерживания устанавливаются правительством РФ, отмечали ранее авторы закона.
 
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