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НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов - РИА Новости, 06.12.2021
НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов
НАСА объявило о завершении набора в новый отряд по подготовке будущих астронавтов, из 12 тысяч заявок были отобраны десять человек, сообщило ведомство в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T23:38
2021-12-06T23:55
в мире
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наса
международная космическая станция (мкс)
космос
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. НАСА объявило о завершении набора в новый отряд по подготовке будущих астронавтов, из 12 тысяч заявок были отобраны десять человек, сообщило ведомство в понедельник."Каждый из них сам по себе обладает прекрасным набором необходимых качеств, но все вместе они олицетворяют кредо нашей страны: E pluribus unum: из многих — единое", — сказал руководитель НАСА, представляя будущих астронавтов. В числе десяти новобранцев четыре женщины и шесть мужчин, самому младшему кандидату в астронавты 32, самому старшему — 45 лет. Большинство будущих астронавтов прошли военную карьеру.Подготовка новичков начнется в январе 2022 года и будет продолжаться около двух лет. За это время им предстоит освоить русский язык, познакомиться с работой Международной космической станции, подготовиться к будущим выходам в открытый космос и потренироваться в управлении учебным самолетом Т-38. По завершении курса подготовки астронавтам предстоит принять участие в различных миссиях как на кораблях частных компаний, так и принадлежащему НАСА корабле Orion.Как сообщили в НАСА, с 1959 года, когда была отобрана первая группа астронавтов, подготовку к космическим полетам прошли 360 американцев, 48 из них входят в отряд действующих астронавтов сегодня.
https://ria.ru/20211203/nasa-1761938909.html
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в мире, сша, наса, международная космическая станция (мкс), космос
23:38 06.12.2021 (обновлено: 23:55 06.12.2021)
 
НАСА завершило отбор в новый отряд астронавтов

НАСА отобрало десять человек в новый отряд по подготовке будущих астронавтов

© NASAАмериканский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© NASA
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. НАСА объявило о завершении набора в новый отряд по подготовке будущих астронавтов, из 12 тысяч заявок были отобраны десять человек, сообщило ведомство в понедельник.
"Каждый из них сам по себе обладает прекрасным набором необходимых качеств, но все вместе они олицетворяют кредо нашей страны: E pluribus unum: из многих — единое", — сказал руководитель НАСА, представляя будущих астронавтов. В числе десяти новобранцев четыре женщины и шесть мужчин, самому младшему кандидату в астронавты 32, самому старшему — 45 лет. Большинство будущих астронавтов прошли военную карьеру.
Подготовка новичков начнется в январе 2022 года и будет продолжаться около двух лет. За это время им предстоит освоить русский язык, познакомиться с работой Международной космической станции, подготовиться к будущим выходам в открытый космос и потренироваться в управлении учебным самолетом Т-38. По завершении курса подготовки астронавтам предстоит принять участие в различных миссиях как на кораблях частных компаний, так и принадлежащему НАСА корабле Orion.
Как сообщили в НАСА, с 1959 года, когда была отобрана первая группа астронавтов, подготовку к космическим полетам прошли 360 американцев, 48 из них входят в отряд действующих астронавтов сегодня.
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