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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/artifacts-1761661444.html
В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов
В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов - РИА Новости, 06.12.2021
В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов
В ходе продолжающихся археологических работ, проводимых в морях Турции, только в этом году было обнаружено 255 артефактов, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T04:08
2021-12-06T04:08
культура
турция
археология
новости культуры
измир
средиземное море
эгейское море
новости - туризм
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ходе продолжающихся археологических работ, проводимых в морях Турции, только в этом году было обнаружено 255 артефактов, сообщает Hurriyet Daily News.В издании отмечают, что подводные исследования начались в турецких водах еще в 1960 году. Тогда группа иностранных исследователей обнаружила в Средиземном море, недалеко от города Финике, останки затонувшего корабля позднего бронзового века Гелидонии. С тех пор ученые и дайверы продолжают делать важные открытия и извлекать древности из глубин вод. Так, в этом году турецким музеям было передано 255 артефактов, обнаруженных в ходе десяти разных археологических проектов.Харун Оздаш, профессор археологии из Университета Девятого сентября, расположенного в Измире, и руководитель раскопок турецкого проекта по инвентаризации кораблекрушений, поделился своим опытом работы. Он рассказал, что затонувшие корабли, как правило, лежат на глубине от 30 до 60 метров. А для него каждое погружение — это путешествие в прошлое. По его словам, из-за погодных условий и местоположения древних объектов исследователи не могут подолгу находиться под водой. "Корабли не тонут в местах, куда можно с легкостью нырнуть. Мы обычно совершаем три погружения на каждое затонувшее судно", — пояснил археолог.Оздаш также рассказал, что за время работ он вместе с командой идентифицировал большое количество кораблей, принадлежащих османской эпохе, особенно в Измире, а также в центральных и северных регионах Эгейского моря. На глубине 70-80 метров использовали видеокамеры с дистанционным управлением. Яхья Джошкун, заместитель генерального директора из турецкого департамента культурного наследия и музеев, сказал, что археологические подводные раскопки и исследования продолжаются во всех морях.Недавние находки сейчас выставлены в Бодрумском музее подводной археологии. Но, как сообщил Яхья Джошкун, Министерство культуры и туризма Турции планирует открыть музеи подводной археологии на берегах всех морей страны.
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турция
измир
средиземное море
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турция, археология, новости культуры, измир, средиземное море, эгейское море, новости - туризм
04:08 06.12.2021
 
В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов

В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов

© Depositphotos / agiampiccoloАрхеологические раскопки под водой
Археологические раскопки под водой - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Depositphotos / agiampiccolo
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ходе продолжающихся археологических работ, проводимых в морях Турции, только в этом году было обнаружено 255 артефактов, сообщает Hurriyet Daily News.
В издании отмечают, что подводные исследования начались в турецких водах еще в 1960 году. Тогда группа иностранных исследователей обнаружила в Средиземном море, недалеко от города Финике, останки затонувшего корабля позднего бронзового века Гелидонии.
С тех пор ученые и дайверы продолжают делать важные открытия и извлекать древности из глубин вод. Так, в этом году турецким музеям было передано 255 артефактов, обнаруженных в ходе десяти разных археологических проектов.
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Харун Оздаш, профессор археологии из Университета Девятого сентября, расположенного в Измире, и руководитель раскопок турецкого проекта по инвентаризации кораблекрушений, поделился своим опытом работы. Он рассказал, что затонувшие корабли, как правило, лежат на глубине от 30 до 60 метров. А для него каждое погружение — это путешествие в прошлое.

"Когда добираешься до места кораблекрушения, кажется, что время замирает, — отметил Оздаш. — Все затонувшие судна похожи на капсулу времени, к которой не прикасалось ни одно живое существо. Это большое счастье для меня как человека, который занимается мореплаванием и археологией".

По его словам, из-за погодных условий и местоположения древних объектов исследователи не могут подолгу находиться под водой. "Корабли не тонут в местах, куда можно с легкостью нырнуть. Мы обычно совершаем три погружения на каждое затонувшее судно", — пояснил археолог.
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Оздаш также рассказал, что за время работ он вместе с командой идентифицировал большое количество кораблей, принадлежащих османской эпохе, особенно в Измире, а также в центральных и северных регионах Эгейского моря. На глубине 70-80 метров использовали видеокамеры с дистанционным управлением.

"Обнаруженные нами корабли относятся к XVI веку, то есть к эпохе Османской империи. Для нас наиболее важными из них являются судна, затонувшие в районе острова Коюн", — отметил Харун Оздаш.

Яхья Джошкун, заместитель генерального директора из турецкого департамента культурного наследия и музеев, сказал, что археологические подводные раскопки и исследования продолжаются во всех морях.

"В прошлом году мы провели 502 исследования на суше и под водой. В этом мы увеличили их до 602. И эта цифра продолжит расти с каждым годом", — уверен Джошкун.

Недавние находки сейчас выставлены в Бодрумском музее подводной археологии. Но, как сообщил Яхья Джошкун, Министерство культуры и туризма Турции планирует открыть музеи подводной археологии на берегах всех морей страны.
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