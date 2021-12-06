https://ria.ru/20211206/artifacts-1761661444.html

В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов

В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов - РИА Новости, 06.12.2021

В этом году в Турции в ходе подводных раскопок обнаружили 255 артефактов

В ходе продолжающихся археологических работ, проводимых в морях Турции, только в этом году было обнаружено 255 артефактов, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T04:08

2021-12-06T04:08

2021-12-06T04:08

культура

турция

археология

новости культуры

измир

средиземное море

эгейское море

новости - туризм

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В ходе продолжающихся археологических работ, проводимых в морях Турции, только в этом году было обнаружено 255 артефактов, сообщает Hurriyet Daily News.В издании отмечают, что подводные исследования начались в турецких водах еще в 1960 году. Тогда группа иностранных исследователей обнаружила в Средиземном море, недалеко от города Финике, останки затонувшего корабля позднего бронзового века Гелидонии. С тех пор ученые и дайверы продолжают делать важные открытия и извлекать древности из глубин вод. Так, в этом году турецким музеям было передано 255 артефактов, обнаруженных в ходе десяти разных археологических проектов.Харун Оздаш, профессор археологии из Университета Девятого сентября, расположенного в Измире, и руководитель раскопок турецкого проекта по инвентаризации кораблекрушений, поделился своим опытом работы. Он рассказал, что затонувшие корабли, как правило, лежат на глубине от 30 до 60 метров. А для него каждое погружение — это путешествие в прошлое. По его словам, из-за погодных условий и местоположения древних объектов исследователи не могут подолгу находиться под водой. "Корабли не тонут в местах, куда можно с легкостью нырнуть. Мы обычно совершаем три погружения на каждое затонувшее судно", — пояснил археолог.Оздаш также рассказал, что за время работ он вместе с командой идентифицировал большое количество кораблей, принадлежащих османской эпохе, особенно в Измире, а также в центральных и северных регионах Эгейского моря. На глубине 70-80 метров использовали видеокамеры с дистанционным управлением. Яхья Джошкун, заместитель генерального директора из турецкого департамента культурного наследия и музеев, сказал, что археологические подводные раскопки и исследования продолжаются во всех морях.Недавние находки сейчас выставлены в Бодрумском музее подводной археологии. Но, как сообщил Яхья Джошкун, Министерство культуры и туризма Турции планирует открыть музеи подводной археологии на берегах всех морей страны.

https://ria.ru/20211030/ship-1756693925.html

https://ria.ru/20210930/raskopki-1752343667.html

https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html

турция

измир

средиземное море

эгейское море

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турция, археология, новости культуры, измир, средиземное море, эгейское море, новости - туризм