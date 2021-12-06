https://ria.ru/20211206/armeniya-1762314805.html
Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре
Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре - РИА Новости, 06.12.2021
Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:12
2021-12-06T08:12
2021-12-06T08:12
в мире
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737759271_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_119d016d1651d966423287e95429289f.jpg
ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах, сообщается на сайте ЦИК.Пятого декабря в 36 населенных пунктах девяти областей Армении прошли выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной системе. В них приняли участие 130 республиканских и региональных партий и блоков, около 4,2 тысячи кандидатов. Явка составила 42,48%."Согласно предварительным результатам голосования за альянс действующего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна проголосовали 12 810 избирателей, за партию "Гражданский договор" - 8 295. Третьей идет Трудовая социалистическая партия Армении с 4 809 голосами", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.В голосовании приняли участие 33 139 жителей города из включенных в списки избирателей 92 202.По данным Центризбирком, в соответствии с предварительными итогами голосования, правящая сила победила на выборах в 25 населенных пунктах.
https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737759271_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_87c7f3bab05338a23772ac5f513d87e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре
Правящая партия Армении проиграла выборы в третьем по величине городе Ванадзоре
ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости.
Правящая в Армении
партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах, сообщается на сайте ЦИК.
Пятого декабря в 36 населенных пунктах девяти областей Армении прошли выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной системе. В них приняли участие 130 республиканских и региональных партий и блоков, около 4,2 тысячи кандидатов. Явка составила 42,48%.
"Согласно предварительным результатам голосования за альянс действующего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна проголосовали 12 810 избирателей, за партию "Гражданский договор" - 8 295. Третьей идет Трудовая социалистическая партия Армении с 4 809 голосами", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
В голосовании приняли участие 33 139 жителей города из включенных в списки избирателей 92 202.
По данным Центризбирком, в соответствии с предварительными итогами голосования, правящая сила победила на выборах в 25 населенных пунктах.