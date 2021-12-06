https://ria.ru/20211206/armeniya-1762314805.html

Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре

Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре - РИА Новости, 06.12.2021

Правящая партия Армении проиграла выборы в Ванадзоре

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T08:12

2021-12-06T08:12

2021-12-06T08:12

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ЕРЕВАН, 6 дек – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" проиграла выборы в Ванадзоре, третьем по величине городе страны, но победила более чем в 20 населенных пунктах, сообщается на сайте ЦИК.Пятого декабря в 36 населенных пунктах девяти областей Армении прошли выборы в органы местного самоуправления по пропорциональной системе. В них приняли участие 130 республиканских и региональных партий и блоков, около 4,2 тысячи кандидатов. Явка составила 42,48%."Согласно предварительным результатам голосования за альянс действующего мэра Ванадзора Мамикона Асланяна проголосовали 12 810 избирателей, за партию "Гражданский договор" - 8 295. Третьей идет Трудовая социалистическая партия Армении с 4 809 голосами", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.В голосовании приняли участие 33 139 жителей города из включенных в списки избирателей 92 202.По данным Центризбирком, в соответствии с предварительными итогами голосования, правящая сила победила на выборах в 25 населенных пунктах.

https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html

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