https://ria.ru/20211206/argentina-1762336907.html

Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер

Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер - РИА Новости, 06.12.2021

Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер

Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:16

2021-12-06T11:16

2021-12-06T15:35

в мире

аргентина

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

рфпи против covid 19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V".Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. "Спутник V" стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев.Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата "Спутник Лайт" и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что "Спутник Лайт" - эффективный универсальный бустер для этих вакцин. Каждая комбинация ("вакцинный коктейль") с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ.Фонд указывает, что эффективность "Спутника Лайт" против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" в ходе вакцинации населения. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/vaktsina-1761876666.html

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в мире, аргентина, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"