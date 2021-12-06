11:16 06.12.2021 (обновлено: 15:35 06.12.2021)
Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер
Аргентина одобрила "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и бустер для других вакцин
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции", - говорится в сообщении.
"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V".
Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины. "Спутник V" стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев.
Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата "Спутник Лайт" и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что "Спутник Лайт" - эффективный универсальный бустер для этих вакцин. Каждая комбинация ("вакцинный коктейль") с применением "Спутника Лайт" обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ.
Фонд указывает, что эффективность "Спутника Лайт" против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.
Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность "Спутника Лайт" в ходе вакцинации населения. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.