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В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство
В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство - РИА Новости, 06.12.2021
В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство
В Иркутске арестован мужчина, совершивший 15 лет назад убийство с особой жестокостью, сообщает СУСК РФ. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:01
2021-12-06T16:01
происшествия
иркутск
шелехов
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. В Иркутске арестован мужчина, совершивший 15 лет назад убийство с особой жестокостью, сообщает СУСК РФ.В Иркутске в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 33-летнего мужчины, причастного к убийству, совершенному 15 лет назад.Сообщается, что в январе 2006 года двое молодых людей, находясь в городе Шелехове, по предварительному сговору с особой жестокостью избили местного жителя битами. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.Одного из подозреваемых удалось задержать, он был осужден на длительный срок. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы дела, и совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Все эти годы, изменив персональные данные, он скрывался от следствия."Пятого августа текущего года в Иркутске мужчина был задержан следователями СК при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области. Сейчас он содержится под стражей", - говорится в сообщении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
https://ria.ru/20210408/rozysk-1727428501.html
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иркутск
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происшествия, иркутск, шелехов, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:01 06.12.2021
 
В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство

В Иркутске арестовали мужчину, 15 лет находившегося в розыске за убийство

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. В Иркутске арестован мужчина, совершивший 15 лет назад убийство с особой жестокостью, сообщает СУСК РФ.
В Иркутске в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 33-летнего мужчины, причастного к убийству, совершенному 15 лет назад.
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Сообщается, что в январе 2006 года двое молодых людей, находясь в городе Шелехове, по предварительному сговору с особой жестокостью избили местного жителя битами. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.
Одного из подозреваемых удалось задержать, он был осужден на длительный срок. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы дела, и совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Все эти годы, изменив персональные данные, он скрывался от следствия.
"Пятого августа текущего года в Иркутске мужчина был задержан следователями СК при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области. Сейчас он содержится под стражей", - говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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ПроисшествияИркутскШелеховСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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