https://ria.ru/20211206/arest-1762408768.html

В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство

В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство - РИА Новости, 06.12.2021

В Иркутске арестовали мужчину, находившегося в розыске за убийство

В Иркутске арестован мужчина, совершивший 15 лет назад убийство с особой жестокостью, сообщает СУСК РФ. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:01

2021-12-06T16:01

2021-12-06T16:01

происшествия

иркутск

шелехов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

ИРКУТСК, 6 дек – РИА Новости. В Иркутске арестован мужчина, совершивший 15 лет назад убийство с особой жестокостью, сообщает СУСК РФ.В Иркутске в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 33-летнего мужчины, причастного к убийству, совершенному 15 лет назад.Сообщается, что в январе 2006 года двое молодых людей, находясь в городе Шелехове, по предварительному сговору с особой жестокостью избили местного жителя битами. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался в больнице.Одного из подозреваемых удалось задержать, он был осужден на длительный срок. Второй 17-летний подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Следователи СК вместе с криминалистами, работая над архивными делами, проанализировали материалы дела, и совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Все эти годы, изменив персональные данные, он скрывался от следствия."Пятого августа текущего года в Иркутске мужчина был задержан следователями СК при содействии сотрудников ГУМВД России по Иркутской области. Сейчас он содержится под стражей", - говорится в сообщении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20210408/rozysk-1727428501.html

https://ria.ru/20201215/banda-1589341533.html

иркутск

шелехов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, шелехов, следственный комитет россии (ск рф), россия