https://ria.ru/20211206/apple-1762338938.html

Раскрыты подробности о будущих планшетах Apple iPad

Раскрыты подробности о будущих планшетах Apple iPad - РИА Новости, 06.12.2021

Раскрыты подробности о будущих планшетах Apple iPad

Компания Apple обновит в 2022-м сразу несколько планшетов. Об этом заявил IT-журналист и автор Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:30

2021-12-06T11:30

2021-12-06T11:30

наука

технологии

apple

apple ipad

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Компания Apple обновит в 2022-м сразу несколько планшетов. Об этом заявил IT-журналист и автор Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On.Речь идет о трех моделях, в том числе iPad начального уровня, iPad Air и iPad Pro. Очередное поколение "профессиональных" планшетов получит новый внешний вид и возможность беспроводной зарядки.Наиболее доступный iPad, с приставкой "10" в названии, может стать тоньше, а характеристики экрана будут улучшены. iPad Air пятого поколения приписывается процессор Apple A15, поддержка сетей 5G и функцию "В центре внимания".Новые планшеты Apple будет представлять на протяжении всего 2022 года — первым на очереди iPad Air, который производится без изменений уже больше года, с ноября 2020-го.

https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html

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технологии, apple, apple ipad