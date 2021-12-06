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Шоубиз
https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой - РИА Новости, 06.12.2021
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:08
2021-12-06T19:08
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
вадим андреев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с женой.Конфликт разгорелся несколько лет назад, когда жена Андрея Анастасия Нефедова заявила об избиениях и многочисленных скандалах в семье. Затем Андрей подал на нее в суд за клевету. Андреев признался, что не вмешивался в эту историю, но с внучкой перестал общаться по инициативе женщины.В программе "Судьба человека" он отметил, что готов к восстановлению отношений, но это "не зависит от него". Он также добавил, что воспитанием сына занимался не слишком активно, поскольку часто был занят на съемках.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.
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знаменитости, шоу-бизнес, вадим андреев
19:08 06.12.2021
 
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой

Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Вадим Андреев
Актер Вадим Андреев - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с женой.
Конфликт разгорелся несколько лет назад, когда жена Андрея Анастасия Нефедова заявила об избиениях и многочисленных скандалах в семье. Затем Андрей подал на нее в суд за клевету. Андреев признался, что не вмешивался в эту историю, но с внучкой перестал общаться по инициативе женщины.

"То, что это была клевета, и потрепали мое имя, ну… Бог им судья. Я бы и рад общаться с внучкой, но эта дама, которая в том числе поливала меня грязью, сделала свой выбор и отрезала все отношения. А так бы я с удовольствием. Больше того, я до этого всячески помогал ей", – рассказал актер.

В программе "Судьба человека" он отметил, что готов к восстановлению отношений, но это "не зависит от него". Он также добавил, что воспитанием сына занимался не слишком активно, поскольку часто был занят на съемках.

"Не очень я был отец, потому что я все время мотался по съемкам, по концертам… Все воспитание было на маме. Я приезжал просто как воскресный папа, он не был избалован играми со мной", – заключил актер.

Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.
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