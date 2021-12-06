Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой
Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с женой.
Конфликт разгорелся несколько лет назад, когда жена Андрея Анастасия Нефедова заявила об избиениях и многочисленных скандалах в семье. Затем Андрей подал на нее в суд за клевету. Андреев признался, что не вмешивался в эту историю, но с внучкой перестал общаться по инициативе женщины.
"То, что это была клевета, и потрепали мое имя, ну… Бог им судья. Я бы и рад общаться с внучкой, но эта дама, которая в том числе поливала меня грязью, сделала свой выбор и отрезала все отношения. А так бы я с удовольствием. Больше того, я до этого всячески помогал ей", – рассказал актер.
В программе "Судьба человека" он отметил, что готов к восстановлению отношений, но это "не зависит от него". Он также добавил, что воспитанием сына занимался не слишком активно, поскольку часто был занят на съемках.
"Не очень я был отец, потому что я все время мотался по съемкам, по концертам… Все воспитание было на маме. Я приезжал просто как воскресный папа, он не был избалован играми со мной", – заключил актер.
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