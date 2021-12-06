https://ria.ru/20211206/andreev-1762347768.html

Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой

Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой - РИА Новости, 06.12.2021

Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой

Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:08

2021-12-06T19:08

2021-12-06T19:08

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вадим андреев

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вадим Андреев объяснил прекращение взаимоотношений с внучкой от единственного сына Андрея. Актер отметил, что на ситуацию повлиял публичный скандал сына с женой.Конфликт разгорелся несколько лет назад, когда жена Андрея Анастасия Нефедова заявила об избиениях и многочисленных скандалах в семье. Затем Андрей подал на нее в суд за клевету. Андреев признался, что не вмешивался в эту историю, но с внучкой перестал общаться по инициативе женщины.В программе "Судьба человека" он отметил, что готов к восстановлению отношений, но это "не зависит от него". Он также добавил, что воспитанием сына занимался не слишком активно, поскольку часто был занят на съемках.Ранее Алексей Нилов признался, что долго не общался с сыном от актрисы Ирины Климовой.

https://ria.ru/20211202/sukhankina-1761779456.html

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знаменитости, шоу-бизнес, вадим андреев