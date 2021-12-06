https://ria.ru/20211206/alyans-1762444723.html

Индия выразила заинтересованность в участии России в солнечном альянсе

Индия выразила заинтересованность в участии России в солнечном альянсе - РИА Новости, 06.12.2021

Индия выразила заинтересованность в участии России в солнечном альянсе

Индия заинтересована в присоединении России к Международному солнечному альянсу и Коалиции по созданию устойчивой к катастрофам инфраструктуры. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:43

2021-12-06T18:43

2021-12-06T18:43

в мире

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Индия заинтересована в присоединении России к Международному солнечному альянсу и Коалиции по созданию устойчивой к катастрофам инфраструктуры.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Индийская Сторона выразила заинтересованность в присоединении России к Международному солнечному альянсу и Коалиции по созданию устойчивой к катастрофам инфраструктуры", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия