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Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах
Россия и Индия изучат возможность реализации проектов по возведению АЭС в других странах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T19:17
индия
россия
в мире
бангладеш
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность реализации проектов по возведению АЭС в других странах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", которое опубликовано на сайте Кремля."Стороны отметили успешное сотрудничество в рамках проекта возведения АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также выразили готовность изучить возможность реализации аналогичных проектов в других странах", - говорится в заявлении.
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индия, россия, в мире, бангладеш, владимир путин, нарендра моди, аэс руппур
18:10 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
 
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах

Россия и Индия изучат возможность строительства АЭС в третьих странах

© Фото : Petr Pavlicek/IAEAСтроительство АЭС Куданкулам, 2009 год
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Petr Pavlicek/IAEA
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность реализации проектов по возведению АЭС в других странах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", которое опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны отметили успешное сотрудничество в рамках проекта возведения АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также выразили готовность изучить возможность реализации аналогичных проектов в других странах", - говорится в заявлении.
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 11:24
"Росатом" получил лицензию на строительство энергоблока АЭС в Турции
 
ИндияРоссияВ миреБангладешВладимир ПутинНарендра МодиАЭС Руппур
 
 
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