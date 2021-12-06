https://ria.ru/20211206/aes-1762436448.html
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах
Россия и Индия изучат возможность реализации проектов по возведению АЭС в других странах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:10
2021-12-06T18:10
2021-12-06T19:17
индия
россия
в мире
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владимир путин
нарендра моди
аэс руппур
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность реализации проектов по возведению АЭС в других странах, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", которое опубликовано на сайте Кремля."Стороны отметили успешное сотрудничество в рамках проекта возведения АЭС "Руппур" в Бангладеш, а также выразили готовность изучить возможность реализации аналогичных проектов в других странах", - говорится в заявлении.
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индия, россия, в мире, бангладеш, владимир путин, нарендра моди, аэс руппур
18:10 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
Россия и Индия обсудят строительство АЭС в третьих странах
Россия и Индия изучат возможность строительства АЭС в третьих странах