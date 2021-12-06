https://ria.ru/20211206/aes-1762356936.html

В Крыму снесут реакторный зал недостроенной АЭС

В Крыму снесут реакторный зал недостроенной АЭС - РИА Новости, 06.12.2021

В Крыму снесут реакторный зал недостроенной АЭС

Реакторный зал недостроенной АЭС в городе Щелкино на востоке Крыма снесут из-за угрозы обрушения, сообщает пресс-служба министерства строительства республики. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:38

2021-12-06T12:38

2021-12-06T14:42

промышленность

республика крым

щелкино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Реакторный зал недостроенной АЭС в городе Щелкино на востоке Крыма снесут из-за угрозы обрушения, сообщает пресс-служба министерства строительства республики."В городе Щелкино на недостроенной Крымской АЭС планируют снести реакторный зал из-за угрозы обрушения", - сказали в министерстве. В пресс-службе отметили, что все материалы, полученные в процессе сноса объектов, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма.Строительство Крымской АЭС (КрАЭС) вблизи города Щелкино проектной мощностью 2000 МВт было начато в 1975 году. В 1989 году от пуска станции было решено отказаться из-за неблагоприятной экономической ситуации в СССР и аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. К этому времени готовность первого энергоблока Крымской АЭС составляла 80%, второго - 18%. На строительство АЭС было затрачено 500 миллионов советских рублей в ценах 1984 года.После отказа от реализации проекта станцию растащили на металлолом. В 1990-е годы в турбинном отделении АЭС проводились дискотеки фестиваля "Республика КаZантип". Высотный кран Kroll K-10000, находившийся в реакторном здании первого блока, использовался для бейсджампинга. Попытки создать на этом месте индустриальный парк успехом не увенчались. Позже развалины станции использовались в качестве одной из локаций во время съемок фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров". На данный момент посещение здания реактора запрещено.

https://ria.ru/20200813/1575751443.html

республика крым

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промышленность, республика крым, щелкино