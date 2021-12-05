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Тишковец предсказал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича"
Тишковец предсказал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича" - РИА Новости, 05.12.2021
Тишковец предсказал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича"
Сценарий зимней погоды в Москве будет похож на "сэндвич" с теплыми декабрем и февралем и морозным январем посередине, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:16
2021-12-05T14:16
2021-12-05T14:16
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евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сценарий зимней погоды в Москве будет похож на "сэндвич" с теплыми декабрем и февралем и морозным январем посередине, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается долгосрочных прогноз на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на теплый "сэндвич". Это значит, что декабрь (положительное отклонение от нормы плюс 1-2 градуса ), и особенно февраль (аномалия тепла плюс 3 градуса над нормой) будут относительно теплыми, но вот январь - середина "сэндвича" - может оказаться для жителей средней полосы России морозным (отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус 1-3 градусов)", - рассказал Тишковец.При этом начало арктического вторжения, по его словам, по всей видимости, произойдет в канун Нового года.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия
Тишковец предсказал в Москве зиму со сценарием "теплого сэндвича"
Синоптик Тишковец предсказал в Москве зиму с теплыми декабрем, февралем и морозным январем