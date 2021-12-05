https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2021
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:02
2021-12-05T18:02
2021-12-05T18:02
общество
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона."На выполнение программы в этом году повлиял скачок цен на строительные материалы. Возникли сложности с приобретением квартир. Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.Уточняется, что средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, а регион сейчас им эти расходы компенсирует. Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца года, чтобы выполнить взятые обязательства.Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". Ранее в 2021 году на покупку 1553 помещений из краевого бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей и 336 миллионов – из федерального.
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html
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общество, дети, краснодарский край, жилье, россия
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
На Кубани дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона.
"На выполнение программы в этом году повлиял скачок цен на строительные материалы. Возникли сложности с приобретением квартир. Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.
Уточняется, что средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, а регион сейчас им эти расходы компенсирует. Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца года, чтобы выполнить взятые обязательства.
Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". Ранее в 2021 году на покупку 1553 помещений из краевого бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей и 336 миллионов – из федерального.