https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html

На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2021

На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T18:02

2021-12-05T18:02

2021-12-05T18:02

общество

дети

краснодарский край

жилье

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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона."На выполнение программы в этом году повлиял скачок цен на строительные материалы. Возникли сложности с приобретением квартир. Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.Уточняется, что средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, а регион сейчас им эти расходы компенсирует. Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца года, чтобы выполнить взятые обязательства.Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". Ранее в 2021 году на покупку 1553 помещений из краевого бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей и 336 миллионов – из федерального.

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общество, дети, краснодарский край, жилье, россия