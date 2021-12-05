Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2021
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:02
2021-12-05T18:02
общество
дети
краснодарский край
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/05/1521870574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d225bd0d252225f3cc080f1d59cc3ee4.jpg
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона."На выполнение программы в этом году повлиял скачок цен на строительные материалы. Возникли сложности с приобретением квартир. Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.Уточняется, что средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, а регион сейчас им эти расходы компенсирует. Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца года, чтобы выполнить взятые обязательства.Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". Ранее в 2021 году на покупку 1553 помещений из краевого бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей и 336 миллионов – из федерального.
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/05/1521870574_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_521535d7c8e526e5c5af7d4554502476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дети, краснодарский край, жилье, россия
18:02 05.12.2021
 
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

На Кубани дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКлючи от квартир
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края дополнительно выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот в текущем году, сообщает администрация региона.
"На выполнение программы в этом году повлиял скачок цен на строительные материалы. Возникли сложности с приобретением квартир. Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 миллионов рублей. Это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – приводятся в сообщении слова замгубернатора края Анны Миньковой.
Уточняется, что средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, а регион сейчас им эти расходы компенсирует. Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца года, чтобы выполнить взятые обязательства.
Жилье для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляют в рамках госпрограммы "Дети Кубани". Ранее в 2021 году на покупку 1553 помещений из краевого бюджета было выделено 2,1 миллиарда рублей и 336 миллионов – из федерального.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:07Краснодарский край
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории
 
ОбществоДетиКраснодарский крайЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
02:20В ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
Лента новостейМолния
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организацииВ ВОЗ озвучили внезапные данные о смертности от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давления