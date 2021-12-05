https://ria.ru/20211205/yunarmiya-1762239903.html

В "Юнармию" вступил миллионный участник

В "Юнармию" вступил миллионный участник - РИА Новости, 05.12.2021

В "Юнармию" вступил миллионный участник

Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:27

2021-12-05T12:27

2021-12-05T12:27

общество

кубинка

юнармия

геннадий жидко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573414430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54405882a9f9f7d8048ffb3fe7757258.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 5 дек – РИА Новости. Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке.Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения. Торжественную клятву юнармейца у него принял замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко."Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", - заявил замминистра.Как отметил также принимавший участие в мероприятии начальник главного штаба "Юнармии" и олимпийский чемпион Никита Нагорный, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов. "Уверяю, это только начало. Стране есть кем гордиться", - прокомментировал он вступление в движение миллионного юнармейца."Сама церемония вступления в ряды "Юнармии" была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого, что я, оказывается, миллионный юнармеец. Буду с честью и гордостью нести это высокое звание", - поделился впечатлениями сам миллионный юнармеец Арсений Бабашов.Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

https://ria.ru/20210826/patriotizm-1747324870.html

https://ria.ru/20210831/avangard-1747980745.html

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кубинка, юнармия, геннадий жидко, россия