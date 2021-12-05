https://ria.ru/20211205/yunarmiya-1762239903.html
В "Юнармию" вступил миллионный участник
В "Юнармию" вступил миллионный участник - РИА Новости, 05.12.2021
В "Юнармию" вступил миллионный участник
Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:27
2021-12-05T12:27
2021-12-05T12:27
общество
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КУБИНКА (Московская обл.), 5 дек – РИА Новости. Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке.Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения. Торжественную клятву юнармейца у него принял замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко."Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", - заявил замминистра.Как отметил также принимавший участие в мероприятии начальник главного штаба "Юнармии" и олимпийский чемпион Никита Нагорный, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов. "Уверяю, это только начало. Стране есть кем гордиться", - прокомментировал он вступление в движение миллионного юнармейца."Сама церемония вступления в ряды "Юнармии" была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого, что я, оказывается, миллионный юнармеец. Буду с честью и гордостью нести это высокое звание", - поделился впечатлениями сам миллионный юнармеец Арсений Бабашов.Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.
https://ria.ru/20210826/patriotizm-1747324870.html
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общество, кубинка, юнармия, геннадий жидко, россия
В "Юнармию" вступил миллионный участник
Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения "Юнармия"
КУБИНКА (Московская обл.), 5 дек – РИА Новости.
Миллионный участник вступил в ряды движения "Юнармия
" на торжественной церемонии у стен музейного комплекса "Дорога памяти" в Кубинке
.
Житель Подольска Арсений Бабашов стал миллионным участником движения. Торжественную клятву юнармейца у него принял замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко
.
"Поздравляю вас с вступлением в ряды всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". Созданное по инициативе министра обороны Российской Федерации
Героя России генерала армии Шойгу, наше движение продолжает расти", - заявил замминистра.
Как отметил также принимавший участие в мероприятии начальник главного штаба "Юнармии" и олимпийский чемпион Никита Нагорный, клятву юнармейцы приносили не только перед товарищами, но и перед лицом самой истории и памяти ее славных воинов. "Уверяю, это только начало. Стране есть кем гордиться", - прокомментировал он вступление в движение миллионного юнармейца.
"Сама церемония вступления в ряды "Юнармии" была крайне волнительным и важным событием, был горд уже тем, что стану частью движения. Теперь же к этому добавилось чувство огромной ответственности оттого, что я, оказывается, миллионный юнармеец. Буду с честью и гордостью нести это высокое звание", - поделился впечатлениями сам миллионный юнармеец Арсений Бабашов.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.