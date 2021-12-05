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Голикова поздравила волонтеров с праздником
Голикова поздравила волонтеров с праздником - РИА Новости, 05.12.2021
Голикова поздравила волонтеров с праздником
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:14
2021-12-05T17:14
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем."Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", - сказала Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Вице-премьер отметила, что волонтёры помогают и в "красных зонах", и в проведении вакцинации."Когда нас так много, то это значит, что мы вместе, и нам все под силу", — добавила Голикова.
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общество, татьяна голикова, россия
17:14 05.12.2021
 
Голикова поздравила волонтеров с праздником

Вице-премьер Голикова поздравила волонтеров с их праздником

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем.
"Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", - сказала Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Вице-премьер отметила, что волонтёры помогают и в "красных зонах", и в проведении вакцинации.
"Когда нас так много, то это значит, что мы вместе, и нам все под силу", — добавила Голикова.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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