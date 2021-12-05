https://ria.ru/20211205/volonter-1762268362.html
Голикова поздравила волонтеров с праздником
Голикова поздравила волонтеров с праздником - РИА Новости, 05.12.2021
Голикова поздравила волонтеров с праздником
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T17:14
2021-12-05T17:14
2021-12-05T17:14
общество
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем."Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", - сказала Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Вице-премьер отметила, что волонтёры помогают и в "красных зонах", и в проведении вакцинации."Когда нас так много, то это значит, что мы вместе, и нам все под силу", — добавила Голикова.
https://ria.ru/20211204/partiya-1762171308.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ddfc6c9bde48aa33b330d9444417fb41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия
Голикова поздравила волонтеров с праздником
Вице-премьер Голикова поздравила волонтеров с их праздником
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поздравила волонтёров и добровольцев с их днем.
"Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", - сказала Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Вице-премьер отметила, что волонтёры помогают и в "красных зонах", и в проведении вакцинации.
"Когда нас так много, то это значит, что мы вместе, и нам все под силу", — добавила Голикова.