https://ria.ru/20211205/volonter-1762268362.html

Голикова поздравила волонтеров с праздником

Голикова поздравила волонтеров с праздником - РИА Новости, 05.12.2021

Голикова поздравила волонтеров с праздником

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T17:14

2021-12-05T17:14

2021-12-05T17:14

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила волонтёров и добровольцев с их днем."Дорогие друзья, с днем добровольца и волонтёра! Сегодня как раз тот самый день, когда нужно сказать огромное спасибо всем тем, кто здесь, в зале, всем тем, кто будет выходить на сцену, как победители, и, конечно, всем тем, кто сегодня трудится в полях", - сказала Голикова, выступая на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.Вице-премьер отметила, что волонтёры помогают и в "красных зонах", и в проведении вакцинации."Когда нас так много, то это значит, что мы вместе, и нам все под силу", — добавила Голикова.

https://ria.ru/20211204/partiya-1762171308.html

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общество, татьяна голикова, россия