13:00 05.12.2021 (обновлено: 15:31 05.12.2021)
В Европарламенте назвали последствие "нападения" России на Украину
Депутат ЕП Вебер: "нападение" России на Украину положит конец "Северному потоку — 2"
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. Лидер фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ закрыть проект газопровода "Северный поток — 2", если Россия нападет на Украину.
Россия не раз отвергала заявления о якобы готовящемся нападении на Украину. Президент России называл такие сообщения алармистскими. В российском Совбезе заявляли, что Россия никогда была враждебной в отношении какой-либо страны, тем более Украины.
"Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену", — заявил он газете Bild am Sonntag, добавив, что такой "высокой ценой" может стать судьба "Северного потока — 2".
По его словам, если Россия "применит оружие, тогда трубопроводу "Северный поток — 2" конец". "Начало эксплуатации (трубопровода) было бы исключено. Эту цену должно четко озвучить будущее правительство", — добавил он.
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Москва заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но она не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.